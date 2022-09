Licht hogere opening AEX voorzien in aanloop naar rentebesluit ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting in het groen van start, in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank vanmiddag.

Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,3 procent hoger. Wall Street sloot woensdagavond overtuigend hoger.

Woensdag koerste de AEX index juist nog 0,6 procent lager naar 671,27 punten.

De hoge energieprijzen in Europa, die tot flinke inflatiedruk en koopkrachtvermindering leiden, drukken nog altijd de stemming in Europa. Om de hoge inflatie in te dammen, zal de ECB vanmiddag waarschijnlijk de rente met 75 basispunten verhogen, de grootste stijging in 20 jaar. Met name de nog hoger dan verwachte inflatie in augustus zal tot vastberadenheid hebben geleid bij de centrale bank, zo voorzien analisten.

Het risico op een zware recessie wordt daarbij op de koop toe genomen.

Morgen komen energieministers uit heel Europa bij elkaar om te kijken naar maatregelen om de energieprijzen te verlagen. Er zal onder meer worden gekeken naar manieren om de elektriciteitsprijs los te koppelen van de gasprijzen. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen gaf woensdag al een idee in welke richting Brussel denkt, onder meer in de vorm van een omzetplafond voor energiemaatschappijen.

Ondertussen staat de olieprijs wel flink onder druk, ondanks het besluit van oliekartel OPEC eerder deze week om de productie in oktober met 100.000 vaten per dag te verlagen. Vrees voor een recessie die de mondiale vraag naar olie doet dalen en coronalockdowns in China hadden woensdag de overhand en de Amerikaanse olie-future daalde woensdagavond maar liefst 5,7 procent naar 81,94 per vat.

Volgens beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger merken Europeanen nog niet zoveel van de dalende olieprijzen, omdat de dollar duurder is geworden en olie in dollars betaald wordt, terwijl in Amerika de prijs van benzine al merkbaar daalt. De situatie met de economie is daar ook rooskleuriger, zei Zwanenburg.

De euro/dollar noteerde vanochtend nipt onder pariteit op 0,9991. In februari dit jaar piekte de euro ten opzichte de dollar op 1,1500.

Op Wall Street koersten de hoofdindices donderdagavond overtuigend in het groen. Hoofdgraadmeter S&P 500 sloot rond het hoogste niveau van de handelsdag 1,8 procent hoger. Techbeurs Nasdaq klom daarnaast ruim 2 procent, na 7 verliesdagen op rij. Techaandelen zijn extra gevoelig voor het stijgende renteklimaat. De Amerikaanse tienjaarsrente daalt momenteel.

Apple lanceerde woensdag vanuit zijn hoofdkantoor in Cupertino in Californië de iPhone 14, evenals drie nieuwe Apple Watch-modellen en een nieuwe generatie AirPods. Het aandeel met de grootste weging op Wall Street steeg krap 1 procent.

Nabeurs maakte de Amerikaanse retailer van computerspellen en meme-aandeel GameStop bekend dat de verliezen op jaarbasis zijn opgelopen. In de reguliere handel verloor het aandeel meer dan 4 procent, terwijl in de elektronische handel nabeurs bijna 12 procent werd bijgeschreven.

In Azië volgt de Nikkei index in Tokio vanochtend het Amerikaanse voetspoor met een winst van meer dan 2 procent. Sydney wint daarnaast ruim anderhalf procent.

De Chinese beurzen geven daarentegen licht terrein prijs. Nieuws dat de zeer strenge coronalockdown in Chendu, een stad met ruim 21 miljoen inwoners, worden verlengd woog op het sentiment. Het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen bedraagt volgens de lokale autoriteiten iets meer dan 100.

Op macro-economisch vlak staan vandaag in de VS onder meer de wekelijkse olievoorraden en de wekelijkse steunaanvragen geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Kendrion ligt op schema om doelen 2025 te behalen. Dit meldde het bedrijf in aanloop naar een beleggersdag later vandaag.

Chris Heutink is aangewezen als nieuwe COO van Randstad, samen met de introductie van een zogeheten Executive Leadership Team.

Credit Suisse verhoogde het koersdoel voor NN Group van 56,50 naar 59,80 euro bij handhaving van het Outperform advies.

De handelsvolumes van contante effecten op Euronext zijn in augustus zowel op maand- als jaarbasis gedaald. In augustus daalden de volumes op de cash market met 4 procent op maandbasis. Vergeleken met een jaar eerder was de daling 6 procent. De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde lag op 8,7 miljard euro, wat 12 procent lager was dan in juli.

Eurocommercial Properties promoveert per 19 september van de AScX naar de AMX. Het plekje van Eurocommercial in de AScX wordt opgevuld door Sif Holding. In de AEX vinden geen veranderingen plaats.

IMCD nam Kuni Chemical over, een distributeur van speciale chemicaliën en ingrediënten. Kuni Chemical boekte in 2021 een omzet van circa 18 miljoen euro en heeft 28 medewerkers.

Alumexx rondde de overname van Lado Klimmaterialen succesvol af.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 1,8 procent tot 3.979,91 punten, de Dow Jones index won 1,4 procent op 31.581,28 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent hoger op 11.791,90 punten.