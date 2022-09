Kendrion ligt op schema om doelen 2025 te behalen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion ligt op schema om de doelen voor 2025 te behalen en wil de Automotive-divisie opsplitsen. Dit maakte het bedrijf in aanloop naar een beleggersdag op donderdag bekend. Kendrion zal vandaag inzicht geven in de ontwikkelingen bij de drie divisies Industrial Brakes, Industrial Actuators en Controls & Automotive. Ook zal er een separate update komen over de vooruitgang die wordt geboekt in China. Bovendien is Kendrion van plan Automotive op te splitsen in twee divisies, namelijk een kerntak die zich richt op bestaande technologieën voor auto's met een verbrandingsmotor en een 'E'-tak die zich richt op onder meer autonoom en elektrisch rijden. De nieuwe structuur zal per 1 januari 2023 ingaan. Op basis van de huidige resultaten zou de kerntak binnen Automotive een omzet van 167 miljoen euro realiseren en is daarmee goed voor 72 procent van de totale omzet uit Automotive. De 'E'-tak draagt 67 miljoen euro bij. De nieuwe structuur moet jaarlijks 4 miljoen euro aan kosten besparen. Wel zullen er eenmalige kosten zijn van 6 miljoen euro. Verder herhaalde Kendrion de doelen voor 2025. Kendrion mikt op een autonome omzetgroei van 5 procent tussen 2019 en 2025, en een aangepaste EBITDA-marge van ten minste 15 procent in 2025. Ook wil Kendrion 35 tot 50 procent van de nettowinst blijven uitkeren aan aandeelhouders. In een vooruitblik meldden analisten van Edison al dat Kendrion de doelstellingen vermoedelijk zou handhaven. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.