Chengdu verlengt coronalockdown

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese industriestad Chengdu in de provincie Szechuan heeft de strikte coronamaatregelen verlengd in 13 districten van de stad, om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt onder de 21 miljoen inwoners.

De nieuwste maatregelen, te lezen op de overheidspagina van socialmediawebsite WeChat, gaan in op 8 september en schrijven voor dat werkenden zich dagelijks laten testen in hun buurt of dorp. Inwoners van gebieden met hoog risico moeten thuis blijven. In gebieden met een middelmatig risico mag men de eigen woonwijk niet verlaten.

Scholen en crèches zijn al dicht in de Chinese stad. Alle locaties voor ontspanning, publieke culturele activiteiten en sport en religie zijn tijdelijk gesloten.

De lockdown van Chengdu begon vorige week nadat de aantallen nieuwe infecties snel stegen. De provincie kampt met extreme hitte en droogte, uitvallende stroom en werd maandag ook nog getroffen door een aardbeving van 6,8 op de schaal van Richter, meldde Bloomberg.

Er zijn in Chengdu meer dan 2.000 fabrieken waar de medewerkers op locatie verblijven in een zogenaamde gesloten circuit. Eén daarvan is een fabriek van de Duitse maker van elektrisch gereedschap Bosch, meldde de Wall Street Journal.

In China zijn 33 steden gedeeltelijk of geheel gesloten vanwege het ‘dynamische zero-Covid’-beleid, dat probeert nieuwe uitbraken te stoppen met lockdowns, massaal testen en gesloten grenzen. Het beleid schaadt het bedrijfsleven en economische groei. Meer dan 65 miljoen inwoners bevinden zich momenteel in beperkende maatregelen, volgens het Chinese nieuwsbureau Caixin.