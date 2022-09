Europese beurzen openen hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

IG voorziet een openingswinst van 52 punten voor de Duitse DAX, een plus van 27 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 8 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten.

Beleggers houden rekening met steeds grotere risico's voor de wereldeconomie. Met name handelsdata uit China maakten dat beleggers bezorgd zijn over zowel de effecten van de coronalockdowns op de binnenlandse economie als de kracht van de wereldwijde vraag naar Chinese goederen.

Hoewel de Chinese economie in augustus met een stijging op jaarbasis van 7,1 procent meer heeft geëxporteerd, was dat duidelijk minder dan de stijging van 18,0 procent op jaarbasis in juli en minder dan de stijging van 12,5 procent waar economen op rekenden. De import steeg met 0,3 procent, terwijl de markt rekende op een stijging van 1,5 procent.

In Europa lag de focus opnieuw op de hoge energieprijzen en de schadelijke effecten daarvan op de industrie en de overheidsfinanciën.

"Geef me een reden waarom de markten zouden moeten stijgen", zei marktanalist Daniel Morris van BNP Paribas Asset Management toen hem gevraagd werd waarom de beurzen daalden.

De economie in de eurozone is in het tweede kwartaal iets harder dan verwacht gegroeid. Het bruto binnenlands prodcut steeg op kwartaalbasis met 0,8 procent en op jaarbasis met 4,1 procent. En de productie van de Duitse industrie bleek in juli met een daling van 0,3 procent op maandbasis minder gedaald dan gevreesd.

Bedrijfsnieuws

Volgens persbureau Bloomberg wordt Carrefour beschuldigd van belastingfraude in Italië. Ook andere retailers worden verdacht. Het aandeel Carrefour daalde 1,5 procent.

Het in Brussel genoteerde aandeel Colruyt won bijna 12,0 procent, nadat Goldman Sachs het advies voor het aandeel verhoogde van Verkopen naar Kopen.

Tencent heeft een belang genomen in Ubisoft, de maker van onder meer de game Assassin's Creed. Volgens Ubisoft kocht Tencent een belang van 49,9 procent in Guillemot Brothers, de holding van de familie Guillemot die Ubisoft oprichtte. Indirect werd het aandeel Ubisoft zo gewaardeerd op 80 euro. Het aandeel daalde circa 17,0 procent.

Cineworld heeft in de VS faillissementsbescherming, ofwel een Chapter 11, aangevraagd. Het aandeel steeg in Londen bijna 10,0 procent.

In Amsterdam verloor NN Group bijna 2,0 procent, nadat JPMorgan het aandeel van de verzekeraar van de kooplijst haalde.

In Parijs steeg Engie 5,0 procent, Kering won circa 2,4 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield circa 1,5 procent hoger noteerde. Totalenergies daalde meer dan 3,0 procent. Shell verloor in Amsterdam 2,9 procent en BP in Londen 2,3 procent.

In Frankfurt ging RWE aan kop. Het aandeel steeg bijna 8,0 procent. BASF won meer dan 2,0 procent. Deutsche Bank daalde daarentegen 2,0 procent.



Euro STOXX 50 3.502,09 (+0,1%)

STOXX Europe 600 412,01 (-0,6%)

DAX 12.915,97 (+0,4%)

CAC 40 6.105,92 (0,0%)

FTSE 100 7.237,83 (-0,9%)

SMI 10.805,16 (-0,3%)

AEX 671,27 (-0,6%)

BEL 20 3.577,06 (+0,1%)

FTSE MIB 21.489,36 (0,0%)

IBEX 35 7.855,90 (+0,2%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in de plus, na een hoger slot op woensdag.

Aandelen blijven deze week kwetsbaar voor wat de vierde achtereenvolgende week van verliezen zou zijn als een ommekeer deze week mislukt. September staat bekend als de slechtste maand van het jaar voor aandelen.

"Met verschillende activaklassen die schommelen tussen winsten en verliezen in de afgelopen 24 uur, was het moeilijk om een enkele factor achter de verschillende bewegingen aan te wijzen", zei marktanalist Jim Reid van Deutsche Bank.

"Beleggers blijven voorzichtig over het groeiende scala aan risico's aan de horizon, variërend van de Europese energiesituatie tot Chinese lockdowns tot agressieve centrale banken", voegde hij toe.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag ging de aandacht uit naar het Beige Book van de Federal Reserve. Uit het rapport bleek dat de economische bedrijvigheid in de VS per saldo sinds begin juli onveranderd is gebleven.

De vooruitzichten voor de toekomstige economische groei bleven over het algemeen zwak, waarbij respondenten verwachten dat de vraag in de komende zes tot twaalf maanden verder zal afzwakken, zo bleek uit het rapport.

In de meest districten steeg de werkgelegenheid in een bescheiden tot matig tempo, terwijl de arbeidsmarktomstandigheden krap bleven en de prijsniveau's de afgelopen verslagperiode zeer hoog bleven. De meeste districten verwachten dat deze druk in ieder geval tot het einde van het jaar zal aanhouden.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 0,8 procent. De marktindex daalde van 260,1 tot 258,1.

Het Amerikaanse handelstekort is in juli flink gedaald, vooral omdat de import met bijna 3 procent terugviel, terwijl de export steeg met 0,2 procent. Het tekort ging van 80,9 miljard dollar in juni naar 70,6 miljard in juli.

De octoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 5,7 procent, ofwel 4,94 dollar, lager op 81,94 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS de wekelijkse olievoorraden geagendeerd en het consumentenkrediet in juli.

Bedrijfsnieuws

Nio heeft in het tweede kwartaal een groter dan verwacht verlies geleden en gaf een tegenvallende vooruitblik voor het lopende kwartaal. Het aandeel steeg circa 2,4 procent.

Apple lanceerde woensdag vanuit zijn hoofdkantoor in cupertino, Californië de iPhone 14, evenals drie nieuwe Apple Watch-modellen en zijn nieuwe generatie AirPods. Het aandeel steeg ongeveer 1,0 procent.

Nabeurs vanavond opent mede-aandeel GameStop nog de boeken. Het aandeel noteerde ruim 3,0 procent lager.

De Amerikaanse private-equity-onderneming EIG koopt een belang van 25 procent in de olieproductie-activiteiten van het Spaanse energiebedrijf Repsol voor 4,8 miljard dollar. Daarmee wordt de divisie gewaardeerd op 19 miljard dollar.

S&P 500 index 3.979,87 (+1,8%)

Dow Jones index 31.581,28 (+1,4%)

Nasdaq Composite 11.791,90 (+2,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld. De economische groei in Japan bleek in het afgelopen kwartaal een stuk sterker dan aanvankelijk gemeten.

Nikkei 225 27.994,06 (+2,1%)

Shanghai Composite 3.241,61 (-0,1%)

Hang Seng 18.969,82 (-0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 0,9990. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0004 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 0,9941 op de borden.

USD/JPY Yen 143,97

EUR/USD Euro 0,9990

EUR/JPY Yen 143,80

MACRO-AGENDA:

00:50 Economische groei - Tweede kwartaal def. (Jap)

14:15 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:45 Europese Centrale Bank - Toelichting rentebesluit (eur)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Juli (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 FuelCell - Cijfers derde kwartaal (VS)