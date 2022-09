Japanse economie trekt harder aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Japanse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar duidelijk harder gegroeid dan eerder gedacht. Dat bleek donderdag uit definitieve cijfers van de Japanse overheid. Het bruto binnenlands product bleek in de laatste meting op een geannualiseerde basis 3,5 procent groter dan een kwartaal eerder. In de voorlopige lezing hield Tokio het op een groei van 2,2 procent. Op kwartaalbasis kwam de groei in de nieuwe berekening op 0,9 procennt uit, tegen een plus van 0,5 procent in de eerste meting van half augustus. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de economie met 0,1 procent. Daarmee groeit de Japanse economie nu drie kwartalen op rij. Bron: ABM Financial News

