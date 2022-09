Olieprijs fors lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag fors lager gesloten, na het OPEC-besluit van maandag om de productie met een kleine 100.000 vaten per dag te verminderen. Het nieuws lijkt 'bullish' investeerders uit de markt gedreven te hebben, omdat ze zich zorgen maken over een verslechterende wereldwijde economische vertraging, aangezien China, Europa en de VS allemaal tekenen van spanning laten zien, merkten marktvolgers op. De markt haalde steun uit het nieuws dat de Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat hij de energievoorziening zou stopzetten als er prijsplafonds worden opgelegd voor de olie- en gasexport van het land. Hij zei tijdens een conferentie in Vladivostok dat Rusland afstand zal doen van energiecontracten als de Groep van Zeven geïndustrialiseerde landen een plan doorzet om de prijzen van Russische olie te beperken als onderdeel van een poging om het vermogen van Moskou om zijn invasie van Oekraïne te financieren in te dammen. "We zullen helemaal niet leveren als het in strijd is met onze belangen", zei Poetin volgens Reuters. "We zullen geen gas, olie, kolen en stookolie leveren - we zullen niets leveren", zei hij. De markt kijkt uit naar het wekelijkse olie-inventarisrapport van het Amerikaanse energieagentschap EIA dat donderdag verschijnt. De publicatie van het rapport is vanwege de Amerikaanse feestdag Dag van de Arbeid met een dag uitgesteld. De octoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 5,7 procent, ofwel 4,94 dollar, lager op 81,94 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

