Apple lanceert iPhone 14

Beeld: Apple

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft woensdag in Cupertino, Californië zijn langverwachte iPhone 14 gepresenteerd. Vandaag hebben we het over drie producten: iPhone, AirPonds en Apple Watch", zei bij CEO Tim Cook bij aanvang van het jaarlijkse evenement. Eén van de belangrijkste nieuwe functies die de techreus aan de iPhone toevoegt is satellietcommunicatie, inclusief een nood-SOS-functie. Daarnaast voegde Apple een nieuwe telefoon toe aan zijn line-up: een 6,7-inch iPhone 14 Plus die iets groter is dan de 6,1-inch iPhone 14 . Het bedrijf verbeterde tevens de camerafuncties, waaronder een grotere sensor en een sneller diafragma. De iPhone 14 wordt verkocht vanaf 799 dollar, terwijl de iPhone 14 Plus vanaf 899 dollar te koop is. Het bedrijf presenteerde tevens een nieuwe generatie AirPods Pro. Apple begon het evenement met de lancering van een nieuwe lijn van zijn smartwatch, waaronder de Apple Watch 8. De functionaliteit van de Apple Watch 8 is onder andere uitgebreid met een always-on display en andere functies, waaronder een temperatuurgevoelige functie, die volgens het bedrijf vrouwen zou kunnen helpen inschatten wanneer ze ovuleren, en sensoren om auto-ongelukken te kunnen detecteren. Daarnaast lanceerde het concern een nieuwe versie van zijn smartwatch, Apple Watch Ultra, gericht op sportliefhebbers. Apple lanceerde tevens een nieuw SE-model, de voordeligste versie van het product. Bron: ABM Financial News

