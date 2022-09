Economisch bedrijvigheid VS stabiel - Beige Book

(ABM FN-Dow Jones) De economische bedrijvigheid in de VS is per saldo sinds begin juli onveranderd gebleven. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

Vijf districten spraken van een lichte tot bescheiden groei, terwijl vijf andere districten een lichte tot bescheiden vertraging in bedrijvigheid constateerden.

In de meeste districten bleven de consumentenbestedingen stabiel, waarbij wel sprake was van een verschuiving in uitgaven van discretionaire goederen naar voedsel en andere essentiële artikelen, meldde het Beige Book. De autoverkopen waren in de meeste districten zwak, terwijl de vrijetijds- en toeristische sector solide presteerden.

De productieactiviteit groeide volgens het rapport in verschillende districten, hoewel er enkele meldingen waren van afnemende productie als gevolg van de problemen in de toeleveringsketen en arbeidstekorten.

"Ondanks enkele berichten over een sterke verhuuractiviteit, verslechterden de omstandigheden voor residentieel vastgoed merkbaar", aldus het rapport. De commerciële vastgoedactiviteit nam de afgelopen verslagperiode volgens het rapport af, waarbij met name de vraag naar kantoorruimte onder druk stond.

De vraag naar leningen was verdeeld, terwijl financiële instellingen over het algemeen spraken over een sterke vraag naar creditcards en commerciële en industriële leningen. De vraag naar woningkredieten was daarentegen zwak vanwege de hoge hypotheektarieven.

De vraag naar niet-financiële diensten waren stabiel tot iets hoger, terwijl de vraag naar transportdiensten gemengd waren en de omstandigheden in de landbouwsector varieerden. Hoewel de vraag naar energieproducten robuust was, stond de productie onder druk vanwege knelpunten in de toeleveringsketen voor componenten, aldus het rapport.

De vooruitzichten voor de toekomstige economische groei bleven over het algemeen zwak, waarbij respondenten verwachten dat de vraag in de komende zes tot twaalf maanden verder zal afzwakken, zo bleek uit het rapport.

Arbeidsmarkt

In de meest districten steeg de werkgelegenheid in een bescheiden tot matig tempo, terwijl de arbeidsmarktomstandigheden krap bleven, hoewel bijna alle districten enige verbetering zagen in de beschikbaarheid van arbeidskrachten.

Daarnaast bleek uit het rapport dat werkgevers hun werknemers beter wisten vast te houden. De lonen groeiden afgelopen verslagperiode. Werkgevers in verschillende districten meldden tevens buiten de cyclus om loonsverhogingen te geven om de hogere kosten van levensonderhoud te compenseren. Het aanbieden van bonussen, flexibele werkregelingen en andere voordelen worden als noodzakelijk geacht om werknemers aan te trekken en behouden.

Prijzen

De prijsniveau's bleven afgelopen verslagperiode zeer hoog, maar negen districten rapporteerden enige mate van afvlakking in het stijgingspercentage, aldus het Beige Book. In alle districten weden aanzienlijke prijsstijgingen gemeld, met name voor voedsel, huur, nutsvoorzieningen en horeca.

De meeste districten verwachtten dat de prijsdruk in ieder geval tot het einde van het jaar zal aanhouden.