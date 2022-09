Europese beurzen verdeeld gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,6 procent tot 412,01 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,4 procent op 12.915,97 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een vlak slot op 6.105,92 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,9 procent lager op 7.237,83 punten.

Beleggers houden rekening met steeds grotere risico's voor de wereldeconomie. Met name handelsdata uit China maakten dat beleggers bezorgd zijn over zowel de effecten van de coronalockdowns op de binnenlandse economie als de kracht van de wereldwijde vraag naar Chinese goederen.

Hoewel de Chinese economie in augustus met een stijging op jaarbasis van 7,1 procent meer heeft geëxporteerd, was dat duidelijk minder dan de stijging van 18,0 procent op jaarbasis in juli en minder dan de stijging van 12,5 procent waar economen op rekenden. De import steeg met 0,3 procent, terwijl de markt rekende op een stijging van 1,5 procent.

In Europa lag de focus opnieuw op de hoge energieprijzen en de schadelijke effecten daarvan op de industrie en de overheidsfinanciën.

"Geef me een reden waarom de markten zouden moeten stijgen", zei marktanalist Daniel Morris van BNP Paribas Asset Management toen hem gevraagd werd waarom de beurzen daalden.

De economie in de eurozone is in het tweede kwartaal iets harder dan verwacht gegroeid. Het bruto binnenlands prodcut steeg op kwartaalbasis met 0,8 procent en op jaarbasis met 4,1 procent. En de productie van de Duitse industrie bleek in juli met een daling van 0,3 procent op maandbasis minder gedaald dan gevreesd.

De euro/dollar noteerde op 0,9941. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9904 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9902 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 3,8 procent lager.

Bedrijfsnieuws

Volgens persbureau Bloomberg wordt Carrefour beschuldigd van belastingfraude in Italië. Ook andere retailers worden verdacht. Het aandeel Carrefour daalde 1,5 procent.

Het in Brussel genoteerde aandeel Colruyt won bijna 12,0 procent, nadat Goldman Sachs het advies voor het aandeel verhoogde van Verkopen naar Kopen.

Tencent heeft een belang genomen in Ubisoft, de maker van onder meer de game Assassin's Creed. Volgens Ubisoft kocht Tencent een belang van 49,9 procent in Guillemot Brothers, de holding van de familie Guillemot die Ubisoft oprichtte. Indirect werd het aandeel Ubisoft zo gewaardeerd op 80 euro. Het aandeel daalde circa 17,0 procent.

Cineworld heeft in de VS faillissementsbescherming, ofwel een Chapter 11, aangevraagd. Het aandeel steeg in Londen bijna 10,0 procent.

In Amsterdam verloor NN Group bijna 2,0 procent, nadat JPMorgan het aandeel van de verzekeraar van de kooplijst haalde.

In Parijs steeg Engie 5,0 procent, Kering won circa 2,4 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield circa 1,5 procent hoger noteerde. Totalenergies daalde meer dan 3,0 procent. Shell verloor in Amsterdam 2,9 procent en BP in Londen 2,3 procent.

In Frankfurt ging RWE aan kop. Het aandeel steeg bijna 8,0 procent. BASF won meer dan 2,0 procent. Deutsche Bank daalde daarentegen 2,0 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,9 procent hoger op 3.944,25 punten. De Dow Jones index steeg 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,0 procent in het groen.