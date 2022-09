Damrak eindigt lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, door aanhoudende zorgen over de Europese energiecrisis, maar wist de ochtendverliezen wel iets terug te brengen.

De AEX-index eindigde 0,6 procent lager op 671,27 punten. De indexen van middelgrote en kleinere beursfondsen daalden minder hard.

Er is geen homogeen beeld, zei beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger, wijzend op de rode beurzen in Europa tegenover de groene cijfers woensdag op Wall Street.

De hoge energieprijzen in Europa drukken nog altijd de stemming in Europa. "De markt is nog steeds in de ban van duur aardgas en stroom, met steeds meer berichten over bedrijven die de productie stilleggen. Ook de credit ratings van kredietbeoordelaars gaan omlaag terwijl de risico-opslagen op kredieten stijgen. Dit draagt bij aan een risk-off stemming in Europa", zei de beleggingstrateeg.

"Op vrijdag komen energieministers uit heel Europa bij elkaar om te kijken naar maatregelen om de energieprijzen te verlagen", aldus SEB. Er zal worden gekeken naar manieren om de elektriciteitsprijs los te koppelen van de gasprijzen. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen gaf woensdag al een idee in welke richting Brussel denkt, onder meer in de vorm van een omzetplafond voor energiemaatschappijen.



Weliswaar daalde woensdag de olieprijs in de Verenigde Staten verder, maar omdat de dollar duurder is geworden en olie in dollars betaald wordt, merken de Europeanen daar nog niet zo veel van, terwijl in Amerika de prijs van benzine al merkbaar daalt. De situatie met de economie is daar ook rooskleuriger, zei Zwanenburg.

De beleggingsstrateeg kijkt bijna net zo aandachtig naar wat er gebeurt op de obligatiemarkt als naar de aandelenmarkt. De rentes zijn bijna net zo hoog opgelopen als in het voorjaar, en staan inmiddels op 3,34 procent voor de tienjarige Amerikaanse staatslening. De Europese Centrale Bank zou er volgens ZWanenburg intussen goed aan doen de rente met 50 basispunten te verhogen deze week, omdat 75 basispunten te paniekerig zou overkomen.



Verder waren macro-economische cijfers uit China volgens SEB vanochtend "verrassend zwak", vooral de export heeft last van de aanhoudende productieproblemen. Ook drukten een zwakke binnenlandse vraag op de Chinese import, aldus SEB. "Het wordt steeds moeilijker om optimistisch te blijven over de verwachtingen voor de Chinese economie in aanloop naar de wintermaanden", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, wijzend op de beperkende coronamaatregelen in het land.

In de middag bleek het Amerikaanse handelstekort in juli flink te zijn gedaald, vooral door een terugval van de import.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond 0,9941.

De olieprijzen daalden fors, met ruim 4 procent tot 83,27 dollar voor een vat WTI-olie, waarmee de prijs nu 3 dollar onder een weken oud steunniveau ligt. Brent-olie werd ook bijna 4 procent goedkoper.

Stijgers en dalers

Er waren ongeveer evenveel dalers als stijgers in de hoofdindex.

Signify ging aan de leiding met een plus van 2 procent, gevolgd door een divers rijtje winnaars, met bescheiden koerswinsten voor onder andere Besi, Unibail, Akzo Nobel, ASMI, Wolters Kluwer en Ahold Delhaize.

Onder de hoofdfondsen gaf Shell 3 procent prijs. Het bedrijf had ongetwijfeld last van een lagere olieprijs.

JPMorgan haalde NN van de kooplijst, merkte handelaar Bert van der Pol van Today's Group op. De analisten zagen de voordelen van NN op rivalen zoals ASR Nederland afnemen. Het andeel verloor 1,8 procent.



Philips steeg 0,5 procent. Philips Respironics waarschuwde dinsdagavond dat zijn beademingsmaskers niet moeten worden gebruikt nabij mensen met metalen implantaten zoals pacemakers, vanwege het magnetische veld van de magnetische clips van de maskers. Philips heeft meer dan 17 miljoen maskers met zulke magnetische clips verspreid en het bedrijf kreeg tot nu toe 14 meldingen van patiënten dat de magneten kunnen hebben geleid tot problemen.

Prosus sloot licht lager, nadat deelneming Tencent een groter belang in Ubisoft meldde.

In de AMX won Air France-KLM 2 procent. Het passagiersvervoer blijft wereldwijd hard groeien, meldde brancheorganisatie IATA.

Vopak en Fugro leverden 3 en 2 procent in, net als Shell vermoedelijk onder druk van de dalende olieprijs.

HAL deed vanochtend het bod op Boskalis van 33,00 euro per aandeel gestand. Van de uitstaande aandelen is nu 82,2 procent aangemeld of in bezit van HAL.

Onder de kleinere aandelen daalde houtveredelaar Accsys 4 procent en veevoerspecialist ForFarmers 2,6 procent. De overige uitslagen waren niet uitbundig.

Tussenstand Wall Street

Rond sluitingstijd op het Damrak stonden de Amerikaanse beurzen hoger. De S&P 500 steeg 0,8 procent.