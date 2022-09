Cineworld vraagt faillissementsbescherming aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Kinepolis

(ABM FN-Dow Jones) Cineworld heeft in de VS faillissementsbescherming, ofwel een Chapter 11, aangevraagd. Dit meldde de Britse bioscoopexploitant woensdag. De Britse cinemagroep, die in de VS eigenaar is van Regal Cinemas, start de procedure in de hoop zijn schuldpositie te verbeteren. Het concern heeft moeite om aan zijn financieringsverplichtingen van circa 1,9 miljard dollar te voldoen. Een procedure onder Chapter 11 zal de schuld naar verwachting aanzienlijk verminderen en de balans en liquiditeitspositie van Cineworld versterken, zei het bedrijf. Cineworld verwacht in het eerste kwartaal van 2023 weer zonder faillissementsbescherming te kunnen. Bron: ABM Financial News

