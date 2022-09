Apple lanceert vanavond iPhone 14 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alle ogen zullen woensdagavond om zeven uur gericht zijn op het hoofdkantoor van Apple in Cupertino, Californië, waar de techreus zijn nieuwste producten zal lanceren, waaronder de langverwachte iPhone 14. Gezien de grafische vormgeving van de aankondiging van het evenement in de media en op de eigen website, een Apple-logo van sterren, verwachten marktvolgers dat de iPhone 14, naast camera-, chip- en ontwerpverbeteringen, mogelijk voorzien zal zijn van hardware voor satellietcommunicatie. Daarnaast verwachten sommige analisten dat Apple, na de iPhone-prijzen vorig jaar te hebben gehandhaafd, dit jaar wel een prijsverhoging zal aankondigen voor zijn iPhone 14 Pro-modellen, ondanks dat de inflatie op het hoogste niveau in decennia staat. Nu consumenten steeds meer kostenbewust worden, zal Apple zal naar verwachting zijn standaard iPhone-modellen tegen dezelfde vanafprijs blijven aanbieden en alleen die voor de iPhone Pro en Pro Max van respectievelijk 999 dollar en 1.199 dollar verhogen. "Hoewel de standaard iPhone hetzelfde zal blijven kosten, denken we dat een prijsverhoging van 100 dollar voor de iPhone 14 Pro en Pro Max waarschijnlijk is, gezien de hogere prijzen voor componenten en de nieuwe functionaliteiten", zei Wedbush-analist Daniel Ives. De smartphones van Apple zijn verreweg de grootste bron van inkomsten voor de techreus. In de eerste negen maanden van het lopende boekjaar leverde de iPhone 162 miljard dollar aan omzet op, meer dan 57 procent van de totale omzet van Apple. Het aandeel Apple noteerde woensdag 0,3 procent hoger. Bron: ABM Financial News

