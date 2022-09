Beursblik: olieprijs zakt onder steunniveau Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs daalde woensdag voorafgaand aan de opening van de Amerikaanse aandelenbeurzen. Een oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie noteerde 1,6 procent lager op 85,33 dollar en ook Brent-olie voor levering in november werd 1,6 procent goedkoper op 91,39 dollar. Daarmee staat de WTI-future een dollar onder het acht maanden oude steunniveau van circa 86,50 dollar. De olieprijs heeft slechts kortstondig gereageerd op het besluit van OPEC+ om de productie te gaan verlagen met een relatief kleine hoeveelheid van 100.000 vaten per dag. Dat nieuws lijkt wel de meer optimistische beleggers naar de zijlijn te hebben verdrongen. Er zijn meer zorgen over een verslechterende economische vertraging, met tekenen van stress in zowel China als Europa en de Verenigde Staten. De aandacht verschuift nu naar de wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden, van API woensdagavond en van het Amerikaanse agentschap EIA op donderdagmiddag. Vanwege Labor Day afgelopen maandag komen deze cijfers een dag later dan normaal. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.