Passagiersvervoer luchtvaart blijft sterk herstellen - IATA

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het passagiersvervoer in de mondiale luchtvaart is in juli hard blijven groeien. Dit meldde brancheorganisatie IATA woensdag. Het totale passagiersvervoer lag in juli bijna 59 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het mondiale passagiersvervoer zat daarmee op 74,6 procent van het niveau van voor de coronapandemie. Vooral internationaal werd er meer gevlogen. In juli lag de vraag naar dergelijke vluchten 151 procent hoger dan in juli 2021. Binnenlandse vluchten lieten een stijging zien van 4,1 procent. Het luchtvrachtvervoer liet in juli een daling van 9,7 procent zien ten opzichte van juli 2021, maar ten opzichte van het niveau van voor de coronacrisis, bedroeg de daling nog maar 3,5 procent. De capaciteit steeg in juli op jaarbasis met 3,6 procent, wat nog altijd 7,8 procent lager is dan in juli 2019. Bron: ABM Financial News

