Toch dreigt weer lagere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street leek woensdag, in aanloop naar het Beige Book van de Federal Reserve, met kleine winsten van start te gaan, maar inmiddels wijzen de futures op een heel klein verlies.

Circa een half uur voor de openingsbel noteert de future op de S&P 500 index 0,1 procent lager en die voor de Nasdaq ook 0,1 procent in het rood. Daarmee lijkt de Nasdaq op weg naar de achtste verliessessie op rij.

"Er is niet veel vraag naar aandelen momenteel, mensen zijn nerveus. Ik denk dat het deels in het hoofd zit, deels de sterke dollar is en deels ook de hogere obligatierentes. Het speelt allemaal een rol", zei analist Steve Sosnick van Interactive Brokers.

Voorbeurs werd bekend dat het Amerikaanse handelstekort flink is gedaald, met meer dan 10 miljard dollar tot 70,6 miljard dollar. De export liep licht op, maar de import daalde met bijna 3 procent. Het tekort met zowel de EU als China daalde.

Vanochtend vielen Chinese exportcijfers in augustus tegen. In dollars nam de export van China met 7,1 procent op jaarbasis toe. Dat is duidelijk minder dan de stijging van 18,0 procent op jaarbasis in juli, maar ook minder dan de verwachting in de markt van een stijging met 12,5 procent.

"Het wordt steeds moeilijker om optimistisch te blijven over de verwachtingen voor de Chinese economie in aanloop naar de wintermaanden", aldus Hewson van CMC Markets. "Er zitten nu al 21,5 miljoen mensen opgesloten in Chengdu en er komen nieuwe coronabeperkingen in plekken als Guiyang, de provincie Guizhou en Shenzhen. Het wordt steeds onwaarschijnlijker dat er een significante opleving van de Chinese economie zal plaatsvinden volgend jaar."

De euro/dollar handelt op 0,9886 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 3,324 procent. Olie wordt bijna een procent goedkoper.

Een bitcoin kost woensdag 18.740 dollar.

Bedrijfsnieuws

Nio heeft in het tweede kwartaal een groter dan verwacht verlies geleden en gaf een tegenvallende vooruitblik voor het lopende kwartaal. Het aandeel opent in New York bijna 5 procent lager.

Vanavond kunnen beleggers nog uitkijken naar een event georganiseerd door Apple. Hoogstwaarschijnlijk wordt dan de nieuwe iPhone gepresenteerd. Het aandeel Apple opent fractioneel hoger.

Nabeurs vanavond opent mede-aandeel GameStop nog de boeken. Het aandeel is op weg naar een bijna 2 procent lagere opening.

De Amerikaanse private-equity-onderneming EIG koopt een belang van 25 procent in de olieproductie-activiteiten van het Spaanse energiebedrijf Repsol voor 4,8 miljard dollar. Daarmee wordt de divisie gewaardeerd op 19 miljard dollar.

Slotstanden

De S&P 500 sloot dinsdag 0,4 procent lager op 3.908,19 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,7 procent op 11.544,91. De Dow Jones-index daalde 0,6 procent tot 31.145,30 punten.