Repsol verkoopt kwart Upstream-divisie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse private-equity-onderneming EIG koopt een belang van 25 procent in de olieproductie-activiteiten van het Spaanse energiebedrijf Repsol voor 4,8 miljard dollar. Dat maakte EIG woensdag bekend. De zogeheten Upstream-divisie, die verantwoordelijk is voor de olieproductie, wordt daarmee gewaardeerd op 19 miljard dollar, wat volgens Repsol hoger is dan de analistenconsensus. De deal laat ruimte voor de mogelijkheid om een minderheidsbelang in het bedrijf naar de beurs te brengen in de Verenigde Staten, met ingang van 2026, indien de marktomstandigheden gunstig zijn, volgens Repsol. De gedeeltelijke verkoop "stelt ons in staat om de strategische richting van de Upstream-onderdeel te handhaven, en tegelijkertijd de transformatie van het bedrijf en zijn multi-energie-profiel te versnellen om in 2050 een nuluitstoot te realiseren”, aldus CEO Jusu Jon Imaz van Repsol. EIG zal na de overname van het belang twee van de acht leden van het bestuur mogen voordragen. Bron: ABM Financial News

