Just Eat rolt Britse boodschappendienst uit

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft zijn Britse boodschappenbezorgdienst uitgebreid en bereikt nu meer dan 60 procent van de huishoudens in het Verenigd Koninkrijk. Dat maakte de maaltijdbezorger woensdag bekend. Er zijn nu meer dan 1.500 locaties op het platform waar mensen boodschappen kunnen bestellen. Bij de lancering in januari dit jaar waren dat er nog maar 20. Klanten kunnen meer dan 2.000 producten bestellen, waaronder ook basisbehoeften zoals melk, eieren en brood. Melk is het populairste product. Onder meer de merken Asda, Londis, One Stop en Central Engeland Co-Op werden aan het platform van Just Eat toegevoegd. Bron: ABM Financial News

