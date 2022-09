"ABN AMRO Oddo beste broker in Benelux"

(ABM FN-Dow Jones) Het analistenhuis Oddo, in een joint venture met de analisten van ABN AMRO, heeft dit jaar de titel van beste broker in de Benelux in de wacht gesleept, voor Kepler Cheuvreux en ING. Dat blijkt uit een jaarlijkse enquête door Institutional Investor Research onder ruim 4.600 vermogensbeheerders en analisten van bijna 1.700 financiële instellingen in Europa.

KBC Securities en Degroof Petercam kwamen uit de bus op plaatsen vier en vijf.

In de meeste landen of regio's waren het lokale partijen die de winnaar bleken. De enquête was overigens ook zo opgezet, dat lokale vermogensbeheerders zouden stemmen op de lokale brokers. Vermogensbeheerders konden stemmen op de beste partij op het gebied van Research en Sales en in sommige markten ook de categorieën Trading, Corporate Access en Small & Midcap Stocks.

Een speciale vermelding was er voor Kepler Cheuvreux, dat niet alleen in de Benelux hoog scoorde, maar ook in Frankrijk als tweede eindigde, opnieuw achter Oddo, terwijl in Duitsland de rollen omgedraaid waren. Ook in Italië, Spanje en Portugal, Zwitserland en Noord-Europa eindigde Kepler in de top-vijf, alleen in het Verenigde Koninkrijk ontbrak deze broker.