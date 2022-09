Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag in het rood, waarmee de dalende trend zich voortzet.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,6 procent op 411,60 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,5 procent naar 12.806,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,4 procent met een stand van 6.077,37 punten. De Britse FTSE zakte woensdag 0,8 procent naar 7.242,98 punten.

Zorgen over een krapper monetair beleid van centrale banken en economische onzekerheid bepalen momenteel het beeld op de beurzen, zo vinden analisten van SEB.

Zij wezen er woensdag verder op dat de Europese energieprijzen verder daalden en dat de gasprijzen nu ongeveer weer op het niveau zijn van voor het moment dat Rusland aankondigde de gastoevoer aan Europa volledig stil te zetten. "Op vrijdag komen energieministers uit heel Europa bij elkaar om te kijken naar maatregelen om de energieprijzen te verlagen", aldus SEB. Volgens de analisten zal worden gekeken naar manieren om de elektriciteitsprijs los te koppelen van de gasprijzen.

Vanochtend vielen Chinese exportcijfers in augustus tegen. In dollars nam de export van China met 7,1 procent op jaarbasis toe. Dat is duidelijk minder dan de stijging van 18,0 procent op jaarbasis in juli, maar ook minder dan de verwachting in de markt van een stijging met 12,5 procent.

De industriële productie van Duitsland kwam in juli lager uit dan een maand eerder, maar was met 0,3 procent krimop wel beter dan de verwachte daling van 0,5 procent.

De economie in de eurozone is in het tweede kwartaal iets harder dan verwacht gegroeid. Het bruto binnenlands product steeg met 0,8 procent op kwartaalbasis, waar eerder nog werd gerekend op een groei van 0,6 procent. In het eerste kwartaal groeide de economie met 0,7 procent.

Olie noteerde woensdag lager. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het rood op 86,31 dollar, terwijl voor een november-future Brent 92,22 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 0,9916. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9908 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9902 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Volgens persbureau Bloomberg wordt Carrefour beschuldigd van belastingfraude in Italië. Ook andere retailers worden volgens het persbureau verdacht. De koers van het aandeel Carrefour daalde 1,7 procent.

Het in Brussel genoteerde de koers van het aandeel Colruyt bijna 12 procent, nadat Goldman Sachs het advies voor het aandeel verhoogde van Verkopen naar Kopen.

In Amsterdam verloor de koers van het aandeel NN Group 2,0 procent, nadat JPMorgan het aandeel van de verzekeraar van de kooplijst haalde.

In Parijs en Frankfurt boekten de hoofdaandelen die wel stegen, slechts zeer kleine winsten. De dalers waren talrijker en de verliezen groter. In Duitsland zakte de koers van het aandeel Puma met 3,2 procent, van concurrent Adidas met 2,5 procent. Credit Suisse wees op minpuntjes in de Chinese vraag naar sportartikelen als gevolg van de coronalockdowns.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P 500 sloot dinsdag 0,4 procent lager op 3.908,19 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,7 procent tot 11.544,91. De Dow Jones-index daalde 0,6 procent tot 31.145,30 punten.