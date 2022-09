Valuta: euro rond 0,99 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 0,99 dollar in afwachting van het Amerikaanse Beige Book van de Federal Reserve dat vanavond wordt gepubliceerd en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, dat morgen valt.

"Het is vooral de kracht van de dollar die de euro lager zet", meent marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Maar de Europese munt zakt niet echt weg, in tegenstelling tot andere valuta's als die van China."

De markt heeft de afgelopen dagen een renteverhoging door de ECB van 75 basispunten ingeprijsd. "50 basispunten zal door de valutamarkt als een stevige teleurstelling worden beschouwd, waarmee de euro zo maar naar 0,95 dollar kan zakken", denkt Mevissen.

De industriële productie van Duitsland kwam in juli lager uit dan een maand eerder, maar was met 0,3 procent krimop wel beter dan de verwachte daling van 0,5 procent.

De groei van de economie van de eurozone in het tweede kwartaal kwam in de definitieve meting uit op 0,8 procent op kwartaalbasis, waar eerder nog werd gerekend op een groei van 0,6 procent. In het eerste kwartaal groeide de economie met 0,7 procent.

Vanmiddag volgt in de Verenigde Staten alleen de handelsbalans over juli. Die cijfers waren er vannacht al uit China. In dollars nam de export van China in augstus met 7,1 procent op jaarbasis toe. Dat is duidelijk minder dan de stijging van 18,0 procent op jaarbasis in juli, maar ook minder dan de verwachting in de markt van een stijging met 12,5 procent.

De voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey moet vandaag verantwoording afleggen tegenover een comité van Treasury.

De euro noteerde woensdag vlak op 0,99 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8616 Britse pond. Het Britse pond zakte woensdag 0,3 procent en noteerde op 1,1488 dollar. De dollar noteerde 0,3 procent hoger op 6.9729 Chinese yuan.