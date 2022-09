Verlies AEX loopt wat terug

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist woensdag een deel van de openingsverliezen weg te werken, maar koerste nog altijd lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,6 procent tot 670,94 punten.

Zorgen over een krapper monetair beleid van centrale banken en economische onzekerheid bepalen momenteel het beeld op de beurzen, zo vinden analisten van SEB. Bovendien waren macro-economische cijfers uit China volgens SEB vanochtend "verrassend zwak", vooral de export heeft last van de aanhoudende productieproblemen. In dollars nam de export van China met 7,1 procent op jaarbasis toe. Dat is duidelijk minder dan de stijging van 18,0 procent op jaarbasis in juli, maar ook minder dan de verwachting in de markt van een stijging met 12,5 procent. Verder drukten een zwakke binnenlandse vraag op de Chinese import, aldus SEB.

Deze cijfers laten volgens analist Naeem Aslam van Avatrade zien dat China nog ver weg is van de beoogde 5,5 procent economische groei dit jaar. "Als de cijfers van vandaag een indicatie zijn, dan mogen we blij zijn als we op de helft van die groei uitkomen", meent Aslam.

"Het wordt steeds moeilijker om optimistisch te blijven over de verwachtingen voor de Chinese economie in aanloop naar de wintermaanden", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, wijzend op de beperkende coronamaatregelen in het land. "Er zitten nu al 21,5 miljoen mensen opgesloten in Chengdu en er komen nieuwe beperkingen in plekken als Guiyang, de provincie Guizhou en Shenzhen. Het wordt steeds onwaarschijnlijker dat er een significante opleving van de Chinese economie zal plaatsvinden volgend jaar."

Ook wezen analisten van SEB erop dat de Europese energieprijzen verder daalden en dat de gasprijzen nu ongeveer weer op het niveau zijn van voor het moment dat Rusland aankondigde de gastoevoer aan Europa volledig stil te zetten. "Op vrijdag komen energieministers uit heel Europa bij elkaar om te kijken naar maatregelen om de energieprijzen te verlagen", aldus SEB. Volgens de analisten zal worden gekeken naar manieren om de elektriciteitsprijs los te koppelen van de gasprijzen.

Naast de rode koersen in Europa en Azië vanochtend, wordt ook een negatieve opening voor de Amerikaanse beurzen verwacht. "Beleggers weten even niet meer waar zij het moeten zoeken", aldus analist Aslam van AvaTrade. "De grote Amerikaanse indices hebben het grootste deel van de recente winsten weer kwijtgespeeld en de markt prijs een nieuw dieptepunt voor dit jaar in", aldus Aslam. De analist kijkt nu vooral naar het steunniveau van 3.900 punten voor de S&P 500. "Als de koers van de hoofdgraadmeter boven dit niveau blijft, dan is er hoop op herstel. Duikt de koers eronder, dan zullen we nieuwe dieptepunten opzoeken."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9915. De olieprijzen daalden licht tot circa 86,50 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen gaven NN en ArcelorMittal circa twee procent prijs. JPMorgan haalde NN van de kooplijst, merkte handelaar Bert van der Pol van Today's Group op.



Philips daalde met 0,6 procent. Philips Respironics heeft gewaarschuwd dat zijn beademingsmaskers niet moeten worden gebruikt in de nabijheid van mensen met metalen implantaten zoals pacemakers, omdat de magnetische clips van de maskers zulke implantaten kunnen beïnvloeden. Philips heeft meer dan 17 miljoen maskers met zulke magnetische clips verspreid en het bedrijf kreeg tot nu toe 14 meldingen van patiënten dat de magneten in het masker kunnen hebben geleid tot problemen.

Prosus was koploper met een bescheiden plus van 0,8 procent, nadat deelneming Tencent een groter belang in Ubisoft meldde. Wolters Kluwer en Besi wonnen 0,6 en 0,8 procent.

In de AMX won Inpost 0,6 procent. Boskalis bleef rond een niveau van 33,00 euro koersen. HAL deed vanochtend het bod op Boskalis van 33,00 euro gestand. Van de uitstaande aandelen is nu 82,2 procent aangemeld of in bezit van HAL.

Fugro verloor 2,0 procent en Galapagos leverde 1,4 procent in.

Onder de kleinere aandelen won Ebusco 0,4 procent, maar daalde Accsys met 3,2 procent.