Beursblik: bemoedigende vooruitzichten Heineken

(ABM FN-Dow Jones) De vooruitzichten voor Heineken zijn erg bemoedigend, ondanks de tijdelijke kostendruk. Dit vindt analist Nik Oliver van UBS.

De stijgende energieprijzen zijn geen goed nieuws, ook niet voor brouwers, maar Heineken heeft volgens Oliver meer dan andere Europese brouwers mogelijkheden om die hogere kosten te pareren.

UBS is verder goed te spreken over de aanhoudende premiumisatie, waarvan vooral het merk Heineken goed weet te profiteren. Vooralsnog zijn er geen signalen dat consumenten voor goedkopere bieren kiezen, ondanks prijsverhogingen. Daarbij was de lancering van Heineken Silver erg succesvol, aldus Oliver, vooral in China en Vietnam.

In Mexico weet Heineken de keuze van OXXO om ook andere biermerken in het assortiment op te nemen, op te vangen. Inmiddels is de eigen keten SIX het grootste afzetkanaal, volgens UBS.

In Brazilië is de omzet van Heineken per hectoliter hoger dan die van concurrenten, ziet de bank, en dat geldt ook voor de brutowinst. De brouwer heeft vertrouwen in een hogere marge, benadrukte Oliver.

In Vietnam, waar Heineken de hoogste marges boekt, is de druk op de marges slechts marginaal volgens UBS.

Augustus was tot slot ook nog eens een "fantastische maand" voor de pubs van Heineken in het Verenigd Koninkrijk.

UBS handhaaft het koopadvies op Heineken met een koersdoel van 119,00 euro. Het aandeel noteerde woensdag op een rood Damrak onveranderd op 90,26 euro.