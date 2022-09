Philips en NN Group delven het onderspit in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag opnieuw flink lager geopend. Kort na opening van de beurzen koerste de AEX 1,0 procent lager op 668,85 punten. Onder de hoofdfondsen gaven NN en Philips tot 2,5 procent prijs. Philips Respironics heeft gewaarschuwd dat zijn beademingsmaskers niet moeten worden gebruikt in de nabijheid van mensen met metalen implantaten zoals pacemakers, omdat de magnetische clips van de maskers zulke implantaten kunnen beïnvloeden. Philips heeft meer dan 17 miljoen maskers met zulke magnetische clips verspreid en het bedrijf kreeg tot nu toe 14 meldingen van patiënten dat de magneten in het masker kunnen hebben geleid tot problemen. Prosus hield het hoofd droog met een bescheiden plus, nadat deelneming Tencent een groter belang in Ubisoft meldde, en Signify maakte een pas op de plaats. In de AMX bleef Air France-KLM dicht bij huis. Boskalis bleef rond een niveau van 32,98 euro koersen. HAL deed vanochtend het bod op Boskalis van 33,00 euro gestand. Van de uitstaande aandelen is nu 82,2 procent aangemeld of in bezit van HAL. Fugro verloor 2,3 procent en OCI leverde 1,9 procent in. Onder de kleinere aandelen won Nedap 0,4 procent, maar daalde Accsys met 5,1 procent. Bron: ABM Financial News

