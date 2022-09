Jefferies verlaagt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft woensdag het koersdoel voor ABN AMRO verlaagd van 13,00 naar 11,00 euro met een ongewijzigd Houden advies. De nettorentebaten kunnen wel eens positief gaan verrassen, denkt analist Flora Bocahut, wijzend op de analistenconsensus. Ook mikt zij op een hoge beloning voor aandeelhouders. "Maar KBC en ING bieden hetzelfde", aldus de analist, die bij deze twee banken meer potentie ziet voor de winst per aandeel ten opzichte van de consensus en ook op waarderingsvlak is het plaatje bij KBC en ING gunstiger, meent de zakenbank. Daarbij heeft ABN AMRO veel overtollig kapitaal, maar de uitkering zal conservatief zijn, verwacht Bocahut. Het koersdoel voor KBC is 64,00 euro en voor ING 13,70 euro. Het aandeel ABN AMRO sloot dinsdag op 9,62 euro. Bron: ABM Financial News

