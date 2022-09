Flink lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een flink lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren krap een uur voor de openingsgong tot 1,1 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,2 procent hoger op 675,27 punten.

De scherp lagere opening woensdag volgt nadat de Amerikaanse beurzen een dag eerder in het rood eindigden na een volatiele sessie. Techbeurs Nasdaq tekende voor de grootste verliesreeks sinds 2016. Stijgende obligatierentes en een sterkere dollar drukten met name op de technologie-index.

Het sentiment onder beleggers wordt momenteel vrijwel volledig bepaald door de verwachtingen op een nog krapper beleid van de Federal Reserve, naast de energiecrisis in Europa.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte op dat in het Verenigd Koninkrijk morgen vermoedelijk wordt aangekondigd dat de Britse overheid miljarden wil spenderen om zowel consumenten als bedrijven te helpen met de fors gestegen energiekosten. "Hoewel dit consumenten en bedrijven zal helpen, is de keerzijde dat de kerninflatie voor een langere tijd hoog zal blijven en daarmee ook de rentes", aldus Hewson. "Maar er moet actie worden ondernomen, anders is de schade op lange termijn aan de economie niet te overzien."

"Er is niet veel vraag naar aandelen momenteel, mensen zijn nerveus. Ik denk dat het deels in het hoofd zit, deels de sterke dollar is en deels ook de hogere obligatierentes. Het speelt allemaal een rol", zei analist Steve Sosnick van Interactive Brokers.

Ook vanochtend bleek de dollar als veilige haven in trek op de zorgen over een mondiale economische vertraging, waarbij de oorlog in Oekraïne op de Europese economie drukt en de beperkende coronamaatregelen in China eveneens de groei remmen.

"Het wordt steeds moeilijker om optimistisch te blijven over de verwachtingen voor de Chinese economie in aanloop naar de wintermaanden", aldus Hewson van CMC Markets. "Er zitten nu al 21,5 miljoen mensen opgesloten in Chengdu en er komen nieuwe beperkingen in plekken als Guiyang, de provincie Guizhou en Shenzhen. Het wordt steeds onwaarschijnlijker dat er een significante opleving van de Chinese economie zal plaatsvinden volgend jaar."

Vanochtend vielen Chinese exportcijfers in augustus tegen. In dollars nam de export van China met 7,1 procent op jaarbasis toe. Dat is duidelijk minder dan de stijging van 18,0 procent op jaarbasis in juli, maar ook minder dan de verwachting in de markt van een stijging met 12,5 procent.

Deze cijfers laten volgens analist Naeem Aslam van Avatrade zien dat China nog ver weg is van de beoogde 5,5 procent economische groei dit jaar. "Als de cijfers van vandaag een indicatie zijn, dan mogen we blij zijn als we op de helft van die groei uitkomen", meent Aslam.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 0,9895. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9902 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 0,9905 op de borden.

De olieprijs is dinsdag weinig veranderd, nadat handelaren in de Verenigde Staten de kans kregen om te reageren op een beperkte productieverlaging door OPEC+. De oktober-future voor een vat West Texas Intermediate olie sloot dinsdag 0,01 dollar hoger op 86,88 dollar op de New York Mercantile Exchange.

De verhoging van de productie met 100.000 vaten per dag van september wordt teruggedraaid. Als signaal "is het een belangrijke stap, omdat het erop wijst dat OPEC+ de vraag zeer nauwlettend in de gaten houdt en het aanbod beheerst om een vloer onder de olieprijs te leggen", zei Noah Barrett van Janus Henderson Investors. In de Aziatische handel vanochtend leverde de olieprijs krap twee procent in.

Bedrijfsnieuws

Philips Respironics waarschuwt dat zijn beademingsmaskers niet moeten worden gebruikt in de nabijheid van mensen met metalen implantaten zoals pacemakers, omdat de magnetische clips van de maskers zulke implantaten kunnen beïnvloeden. Philips heeft meer dan 17 miljoen maskers met dergelijke magnetische clips verspreid en het bedrijf kreeg tot nu toe 14 meldingen van patiënten dat de magneten in het masker kunnen hebben geleid tot interferentie met pacemakers en defibrillators en andere problemen.

HAL heeft het bod op Boskalis gestand gedaan op 33,00 euro per aandeel. Circa 82 procent van de aandelen Boskalis zijn onder het bod aangemeld of zijn in bezit van HAL.

Verder zou het aandeel NN volgens handelaar Bert van der Pol van Today’s Group in beweging kunnen komen, nadat JPMorgan de verzekeraar van de kooplijst haalde. Daarnaast verlaagde Jefferies het koersdoel voor ABN AMRO van 13,00 naar 11,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot dinsdag 0,4 procent lager op 3.908,19 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,7 procent tot 11.544,91 punten. De Dow Jones-index daalde 0,6 procent tot 31.145,30 punten.