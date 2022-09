Stijging Chinese export valt tegen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) China heeft in augustus meer geëxporteerd, maar de stijging viel tegen. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Chinese overheid. In dollars nam de export van China met 7,1 procent op jaarbasis toe. Dat is duidelijk minder dan de stijging van 18,0 procent op jaarbasis in juli, maar ook minder dan de verwachting in de markt van een stijging met 12,5 procent. De import steeg op jaarbasis met 0,3 procent, en ook hier lag de toename beduidend onder de plus van een maand eerder van toen 2,3 procent. De markt rekende op een toename van 1,5 procent voor augustus. Het Chinese handelsoverschot kwam over augustus uit op 79,4 miljard dollar tegen een overschot van 101,3 miljard dollar in juli. Dat is ook bijna 14 miljard dollar minder dan waarop analisten hadden gerekend. Gerekend in yuan steeg de export in augustus overigens met 11,8 procent en de import met 4,6 procent. Bron: ABM Financial News

