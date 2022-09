Wall Street sluit lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager gesloten, op de verwachting van meer renteverhogingen door de Federal Reserve en door somberheid over de aanhoudende energiecrisis in Europa.

De S&P 500 sloot 0,41 procent lager op 3.908,19 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,74 procent tot 11.544,91. De Dow Jones-index daalde 0,55 procent tot 31.145,30 punten.

Het is de zevende handelsdag op rij met verlies voor de Nasdaq, wat in zes jaar niet voorkwam. Stijgende rendementen op staatsobligaties en een sterkere dollar drukten met name op de technologie-index.

"Er is niet veel vraag naar aandelen momenteel, mensen zijn nerveus. Ik denk dat het deels psychologie is, deels de sterke dollar en deels de hogere rendementen op obligaties: dat zit allemaal in het recept", zei Steve Sosnick van Interactive Brokers.

De Amerikaanse beleggers gingen vrijdag een lang weekend in met verlies, na een solide banenrapport. Vrijdagavond bleek dat Rusland de Nord Stream aardgasleiding naar Europa voor onbepaalde tijd dichthoudt. Europese beurzen reageerden daar maandag op maar Wall Street verwerkt dat nieuws pas vandaag, omdat de Amerikanen maandag vrij hadden voor Labor Day.

Een index van ISM voor de dienstensector bleek verrassend sterk in augustus. De index steeg van 56,7 naar 56,9, waar een daling tot 55,5 was voorspeld. Een andere index van S&P Global wees juist op sterke krimp van de Amerikaanse dienstensector.

Dit zou de Federal Reserve ruimte geven om de rente snel te blijven verhogen. De rendementen op staatsleningen stegen, vooral de langere looptijden, met een stijging van de tienjarige yield met bijna 14 basispunten tot 3,337%.

Het volgende richtpunt voor de Amerikaanse beurzen is het Beige Book van de Federal Reserve, een rapport dat geldt als leidraad voor het monetaire beleid en dat woensdagavond verschijnt.

WTI-olie kostte 86,88 dollar per vat en was daarmee vrijwel ongewijzigd, terwijl de gasprijs zo'n 3 procent daalde.

De oliemarkten konden dinsdag reageren op het besluit van OPEC+ op maandag om de olieproductie in oktober met 100.000 vaten per dag te verlagen. Maandag was er alleen elektronische handel vanwege Labor Day. "De productieverlaging is grotendeels symbolisch en heeft waarschijnlijk nauwelijks impact op de marktbalans", schreef UBS.

De euro/dollar handelde op 0,9902.

Bedrijfsnieuws

De hogere obligatierendementen en sterkere dollar waren vooral negatief voor mega-tech-aandelen zoal Apple, Meta en Amazon.com. Apple onthult woensdag naar verwachting de nieuwe iPhone en sloot 0,8 procent lager. Meta en Amazon leverden 1 procent in.

"We hebben een inverse relatie gezien tussen tech-aandelen en langetermijn obligatierendementen, op basis van het idee dat tech-aandelen de ultieme belegging voor de lange termijn zijn", aldus Sosnick.



Afgelopen weekend werd bekend dat CFO Gustavo Arnal van Bed Bath & Beyond vrijdag is overleden na een val van een wolkenkrabber in Manhattan, in een vermoedelijke zelfmoord. Bath & Beyond kondigde vorige week een grote reorganisatie aan. Het aandeel sloot 18 procent lager.

Instagram heeft van de Ierse toezichthouder een boete van 405 miljoen euro gekregen voor het onzorgvuldig omgaan met gegevens van kinderen. Volgens moederbedrijf Meta heeft de boete betrekking op oude instellingen die een jaar geleden zijn bijgewerkt. Daarom wil het bedrijf de boete aanvechten. Meta sloot 1 procent lager.

Aandelen van softwarebedrijf ADT stegen 16 procent nadat bekend werd dat verzekeraar State Farm 1,5 miljard dollar heeft geïnvesteerd. Eerder investeerde Google-moeder Alphabet al 450 miljoen dollar en daar zou nu 150 miljoen dollar bovenop komen, meldde de Wall Street Journal.

FedEx stond dinsdag onder druk nadat het aandeel een adviesverlaging van Citigroup kreeg, waarbij de analist aangaf de voorkeur te hebben voor concurrent UPS. FedEx daalde 2,2 procent. UPS sloot vlak.