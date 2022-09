Tencent vergroot belang in Ubisoft Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tencent heeft een belang genomen in Ubisoft, de maker van onder meer de game Assassin's Creed. Volgens Ubisoft kocht Tencent een belang van 49,9 procent in Guillemot Brothers, de holding van de familie Guillemot die Ubisoft oprichtte. Indirect werd het aandeel Ubisoft zo gewaardeerd op 80 euro. Het stemrecht van Tencent blijft beperkt tot 5 procent, zodat het bedrijf spreekt van een passief belang. Het Chinese bedrijf krijgt ook geen zetel in het bestuur. Tencent betaalde 300 miljoen euro, waarvan 200 miljoen voor de aandelen en nog eens 100 miljoen euro voor een kapitaalverhoging. Zo verkrijgt Tencent een belang van omgerekend 11,3 procent. Daarnaast kreeg Tencent toestemming van de board van Ubisoft om het directe belang in Ubisoft te verhogen van 4,5 naar 9,99 procent. indien dit gebeurt, stijgt het totale belang van Tencent naar 16,8 procent, aldus Bloomberg. Gedurende vijf jaar mag Tencent geen aandelen Ubisoft verkopen. Bron: ABM Financial News

