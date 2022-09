Europese beurzen sluiten licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag licht hoger gesloten, in afwachting van het rentebesluit door de Europese Centrale Bank aanstaande donderdag.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,2 procent hoger op 414,38 punten. De Duitse DAX klom 0,9 procent tot 12.871,44 punten. De Franse CAC 40 dikte 0,2 procent aan tot 6.104,61 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent tot 7.300,44 punten.

Eerdere winsten liepen terug na relatief sterke cijfers voor Amerikaanse dienstensector. Die bieden de Amerikaanse Federal Reserve ruimte om de rente opnieuw fors te verhogen.

"Het was weer een wisselvallige handelsdag voor Europese markten. Een aanvankelijk positieve start werd deels ongedaan gemaakt door een sterke stijging van de rendementen op obligaties en een verzwakking van de Amerikaanse aandelenmarkt. Het laatste rapport van ISM over de dienstensector in augustus versterkte de verwachting dat de Federal Reserve over ruim twee weken de rente opnieuw met 75 basispunten verhoogt", stelde Michael Hewson van CMC Markets.

Volgens ISM trok de groei van de Amerikaanse dienstensector nog iets aan in augustus, terwijl S&P Global een sterke daling meldde.

ISM is meer een indicator voor de wereldeconomie, omdat deze index vooral multinationals volgt, zei Philip Marey van Rabobank. S&P Global zou meer de binnenlandse situatie in de Verenigde Staten weergeven, die in dat geval slechter is dan de mondiale.

De Duitse fabrieksorders over juli vielen lager uit dan verwacht, bleek eerder op de dag.



Volgens econoom Melanie Debono van Pantheon Macroeconomics leidt het besluit van Rusland om de Nord Stream-pijplijn af te sluiten voor Europa tot een verdere stijging van de gasprijzen, waardoor de inflatie hoog blijft en de druk op het besteedbaar inkomen van consumenten aanhoudt.

Een diepe recessie in Duitsland zal de hele eurozone in het een recessie duwen tegen het einde van het jaar. De beleidsrente is dan 175 basispunten hoger dan nu, verwacht de markt volgens Debono, omdat de ECB donderdag om te beginnen de rente zal verhogen met 75 basispunten.



Olie noteerde dinsdag verdeeld. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het groen op 86,92 dollar, terwijl voor een november-future Brent 93,16 dollar werd betaald, een daling van 2,8 procent.

Saudi Aramco, het Saoedische staatsoliebedrijf, verlaagde de prijs van zijn olie voor de Aziatische markt met 3,95 dollar per vat, en voor Europese kopers met 2 dollar, door zorgen over afnemende vraag naar olie. Ook de aardgasprijs daalde in Europa.

De euro/dollar noteerde op 0,9905, tegen 0,9928 maandagavond.



Bedrijfsnieuws



Zumtobel heeft de omzet in het afgelopen kwartaal zien oplopen, maar het resultaat juist onder druk zien staan door opgelopen kosten en hogere investeringen. Het aandeel sloot 0,8 procent lager.

Credit Suisse verkoopt zijn trust-activiteiten als voorbode van een grotere schoonmaak. De trustkantoren in Guernsey, Singapore en de Bahama's gaan naar N.T. Butterfield, en de trustkantoren in Liechtenstein naar Gasser Partner Trust. De Zwitserse zakenbank sloot vrijwel vlak.

Volkswagen brengt 12,5 procent van zijn snelle automerk Porsche naar de beurs en de slechte staat van dienst van het bestuur van Volkswagen kan wel eens betekenen dat het nieuwe aandeel uit de startblokken zal schieten, volgens The Wall Street Journal. Het belang van 12,5 procent zou zo'n 10 miljard euro kunnen opbrengen, wat het de grootste beursgang zou maken sinds Glencore in 2011. Porsche zou 60 tot 84 miljard euro waard zijn. Volkswagen sloot bijna 6 procent hoger.

Een staking van piloten bij Lufthansa werd dinsdag vermeden na een nieuwe ronde van gesprekken. De vakbond eist een loonsverhoging van 5,5 procent dit jaar en nog eens 8,2 procent erbij vanaf volgend jaar. Het aandeel won 1,5 procent.

In Frankfurt was Zalando met een plus van bijna 3 procent een opvallend aandeel. Ook H&M won 1,4 procent.

Kledingfabrikanten zoals H&M, Inditex, Adidas en Puma gaan mogelijk meer kleding maken die uit één materiaal bestaat, na plannen van de Europese Commissie om "snelle mode uit de mode te maken." Kleding moet een lang leven hebben en recyclebaar zijn, in het beoogde nieuwe beleid.



Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag verdeeld en bleven dichtbij huis. De S&P 500 index noteerde vrijwel vlak rond sluitingstijd in Europa.

Wall Street was maandag gesloten in verband met Labor Day.