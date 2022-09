Zwaargewichten onder druk in lichtgroene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag na een rommelige sessie toch licht gestegen, waarbij indexzwaargewichten als Shell en Prosus wel inleverden. Op een slot van 675,27 punten won de AEX 0,2 procent.

Tijdens de middaghandel bleek uit de inkoopmanagersindex van S&P Global dat de Amerikaanse dienstensector in augustus verder is gekrompen. Opvallend genoeg wees diezelfde index van ISM juist op een sterkere groei en dat lijkt zwaarder te wegen voor beleggers, volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank verklaarde het verschil in de twee indexen door de gebruikte methodologie.

"De ISM is meer gericht op multinationals en geeft ook een beeld van de globale economie. De S&P is strikter gericht op de VS en geeft een zuiverder beeld van de binnenlandse economie”, aldus Marey. Het lijkt er volgens de analist op dat het globale beeld iets beter is dan de binnenlandse Amerikaanse situatie.

Na het verschijnen van de sterke index van ISM, schoot de kans op een renteverhoging van 75 basispunten door de Federal Reserve later deze maand verder omhoog. Ook de obligatierentes stegen, wat nadelig is voor techaandelen. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 3,33 procent.

Volgende richtpunt voor de beurzen is het Beige Book van de Fed woensdagavond en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank donderdagmiddag.

Wat vooral zorgwekkend is voor de ECB zijn de tekenen dat de inflatoire effecten van de energieschok zich blijven verbreden, zei beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management eerder tegen ABM Financial News.

De centrale bank bevindt zich in een moeilijke positie, vindt de beleggingsstrateeg. Pogingen van regeringen om consumenten te beschermen tegen hogere energieprijzen kunnen betekenen dat het fiscale beleid en het monetaire beleid vanuit inflatieperspectief in tegengestelde richtingen werken. Als verdere fiscale stimuleringsmaatregelen een recessie moeten voorkomen, dan zou dit dus het risico vergroten dat de ECB de rente tot in 2023 moet blijven verhogen, aldus Juvyns.

De Duitse fabrieksorders daalden in juli met 1,1 procent, waar een afname met 0,5 procent was voorzien.

WTI-olie kost dinsdag 87,50 dollar per vat en is daarmee zo'n 2,0 procent goedkoper, terwijl de gasprijzen daalden.

"De productieverlaging [door OPEC+] is grotendeels symbolisch en heeft waarschijnlijk nauwelijks impact op de marktbalans", schreef UBS.

De euro/dollar handelde rond het slot op 0,9910. Analist Salah Bouhmidi van IG Nederland wees ook op de dollar/yen, die dinsdag het hoogste niveau sinds september 1998 bereikte, op 141,90 yen.

Stijgers en dalers

AkzoNobel was koploper in de AEX, met een winst van ruim 3 procent. De aandeelhoudersvergadering van AkzoNobel heeft de voorgenomen benoeming van Gregoire Poux-Guillaume als CEO goedgekeurd.

Just Eat Takeaway had maandag nog een slechte dag, maar wist vandaag deels te herstellen met een plus van een procent. Zakenbank Berenberg verhoogde het advies voor de maaltijdbezorger van Verkopen naar Houden.

Shell, dat maandag juist steeg, verloor dinsdag bijna 1,5 procent. Prosus daalde bijna 2 procent.

Shell en Exxon Mobil hebben de NAM in de etalage gezet. Dit schreef persbureau Reuters op basis van een document en bronnen in de sector. Volgens Reuters zou de joint venture meer dan 1 miljard dollar kunnen opleveren. Beide partijen hebben een belang van 50 procent in de NAM, de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Shell en Exxon verkopen onder meer 12 velden, 20 platformen in zee en een netwerk van pijpleidingen.

Techaandelen kwamen even flink onder druk te staan bij een stijging van de obligatierentes. ASMI en Besi wisten op het slot de schade alsnog te beperken.

Inpost was koploper in de AMX, met een winst van 4,5 procent. Aperam en Alfen wonnen respectievelijk zo'n 2 en 4 procent.

AMG won een half procent. AMG sloot een driejarige overeenkomst voor de levering van lithiumhydroxide aan het Koreaanse EcoPro. Galapagos daalde bijna 2 procent en Flow Traders rond een procent.

Majorel steeg in de AScX bijna 2 procent en B&S Group won zo'n 3 procent. CM.com daalde bijna 4 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteren rond het Amsterdamse slot verdeeld, met een bescheiden verlies voor de Nasdaq.