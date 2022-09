Beursblik: Amerikaanse multinationals positiever dan binnenlandse dienstverleners VS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De inkoopmanagersindexen voor de Amerikaanse dienstensector laten grote verschillen zien en dat is het gevolg van de gebruikte methodologie. Dit zegt marktanalist Philip Marey van Rabobank na vragen van ABM Financial News. De inkoopmanagersindex van S&P Global liet voor augustus een daling op maandbasis zien van 47,3 naar 43,7. ISM daarentegen meldde juist een stijging van 56,7 naar 56,9. Een indexcijfer van meer dan 50 geeft aan dat er sprake is van groei, terwijl een indexcijfer van minder dan 50 wijst op krimp. Kortom ISM meldt een kleine groeiversnelling, terwijl S&P juist een veel sterkere krimp laat zien. "De ISM is meer gericht op multinationals en geeft ook een beeld van de globale economie. De S&P is strikter gericht op de VS en geeft een zuiverder beeld van de binnenlandse economie", aldus Marey. Het lijkt er volgens de analist op dat het globale beeld iets beter is dan de binnenlandse Amerikaanse situatie. Bron: ABM Financial News

