Amerikaanse dienstensector krimpt nog harder - S&P

Door de rente te verhogen, om inflatie te “beperken” (wat na vier renteverhogingen nauwelijks lukt), zie je de groei minder worden. Dat lijkt mij een slecht teken. Dus als er nog vele renteverhoging gaan komen, om als daarmee lukt de inflatie naar beneden te brengen, is de groei nog veel minder en komen ze in een recessie terecht.

Powell vindt dat niet zo erg om in een recessie te belanden.



Het lijkt mij economisch gezien niet goed. Dat is dus het gevolg van rentestijgingen.

Met ditzelfde euvel begint de EU nu. Ze weten al wat het oplevert. De yanks lopen flink voor, maar de inflatie is daar nauwelijks verminderd, ondanks de renteverhogingen.



Daarom is de oplossing voor het beteugelen van de inflatie in elk geval géén renteverhogingen toepassen.