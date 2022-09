Wall Street positiever gestemd na Labor Day

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 tot 0,7 procent hoger.

"De Amerikaanse markten waren maandag dan wel gesloten vanwege Labor Day, maar er was genoeg actie in Europa toen de markten konden reageren op de sluiting van de Nord Stream-gaspijpleiding op vrijdagavond", zei Jim Reid van Deutsche Bank.

"De Aziatische aandelenmarkten handelden vanmorgen hoger na de aankondiging van gisteren door Chinese functionarissen dat ze de inspanningen in het derde kwartaal zullen vergroten om de economie te stimuleren", aldus de marktstrateeg.

De Amerikaanse markten gingen vrijdag het lange weekend in met verlies. Veel aandacht ging toen uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat solide bleek.

Volgens marktkenners blijven de bekende thema's het sentiment domineren: de hoge inflatie en hoe de centrale banken deze denken te kunnen bestrijden.

Volgende richtpunt voor de Amerikaanse beurzen is het Beige Book van de Federal Reserve, dat geldt als leidraad voor het monetaire beleid. Het rapport verschijnt woensdagavond.

Een ruime meerderheid van de markt rekent volgens de FedWatch Tool nog altijd op een renteverhoging van 75 basispunten later deze maand.

Goldman Sachs schreef dinsdag in een rapport dat de Amerikaanse economie op koers ligt voor een zachte landing. De kans op een milde recessie begin volgend jaar schat de bank momenteel in op circa 33 procent.

Op macro-economisch vlak is er dinsdag aandacht voor de inkoopmanagersindexen van S&P Global en ISM.

De oliemarkten kunnen dinsdag reageren op het besluit van OPEC+ op maandag om de olieproductie in oktober met 100.000 vaten per dag te verlagen. Maandag was er alleen elektronische handel vanwege Labor Day. WTI-olie kost dinsdag rond de 87 dollar per vat en is daarmee ruim 2 procent goedkoper, terwijl de gasprijs zo'n 3 procent daalt.

"De productieverlaging [door OPEC+] is grotendeels symbolisch en heeft waarschijnlijk nauwelijks impact op de marktbalans", schreef UBS.

De euro/dollar handelt dinsdagmiddag op 0,9923.

Bedrijfsnieuws

Het cijferseizoen is nagenoeg voorbij. Onder meer GameStop, FuelCell en Kroger openen later deze week nog wel de boeken. Apple onthult woensdag naar verwachting de nieuwe iPhone.

Qua bedrijfsnieuws is er dinsdag aandacht voor Bed Bath & Beyond. Afgelopen weekend werd bekend dat CFO Gustavo Arnal vrijdag is overleden, vermoedelijk door zelfmoord met een val van een wolkenkrabber in Manhattan. Bed Bath & Beyond kondigde vorige week een grote reorganisatie aan. Ongeveer 20 procent van de winkels wordt gesloten. Het aandeel noteert dinsdag voorbeurs 15 procent lager.

Instagram heeft van de Ierse toezichthouder een boete van 405 miljoen euro gekregen voor het onzorgvuldig omgaan met gegevens van kinderen. Volgens moederbedrijf Meta heeft de boete betrekking op oude instellingen die een jaar geleden zijn bijgewerkt. Daarom wil het bedrijf de boete aanvechten. Meta gaat dinsdag een licht hogere opening tegemoet.

Aandelen van softwarebedrijf ADT stijgen voorbeurs 20 procent nadat bekend werd dat verzekeraar State Farm 1,5 miljard dollar heeft geïnvesteerd. Eerder investeerde Google-moeder Alphabet al 450 miljoen dollar en daar zou nu 150 miljoen dollar bovenop komen, meldde de Wall Street Journal.

FedEx staat dinsdag onder druk nadat het aandeel een adviesverlaging van Citigroup kreeg, waarbij de analist aangaf de voorkeur te hebben voor concurrent UPS. FedEx daalt in de voorbeurshandel 1,5 procent. UPS stijgt voorbeurs met ditzelfde percentage.

Slotstanden vrijdag

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager het Labor Day-weekend ingegaan. De S&P 500 daalde 1,1 procent op 3.924,26 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent en eindigde op 31.318,44 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent in de min bij een stand van 11.630,86 punten.