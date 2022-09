Update: ECB verhoogt rente met 75 basispunten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft de rente donderdag conform de marktverwachting verder verhoogd. Dit bleek uit het rentebesluit van de ECB.

De ECB verhoogde de rente met 75 basispunten. Daardoor staat de depositorente nu op 0,75 procent, de beleidsrente op 1,25 procent en de strafrente op 1,50 procent.

In juli verhoogde de centrale bank de rente voor het eerst in 11 jaar, toen met 50 basispunten. Het is nu voor het eerst in ruim 8 jaar dat de depositorente boven nul uitkomt.

Verder blijft de centrale bank de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, volledig herinvesteren. Dit geldt ook voor aflossingen op aankopen uit het PEPP.

"De Raad heeft dit besluit vandaag genomen, en verwacht de rentetarieven verder te verhogen, omdat de inflatie nog steeds veel te hoog is en waarschijnlijk voor langere tijd boven de doelstelling blijft", zei de ECB in een toelichting op het rentebesluit.

De inflatie in de eurozone zal dit jaar nog veel hoger uitkomen dan eerder verwacht, bleek donderdag uit nieuwe ramingen van de centrale bank.

De inflatie komt volgens de nieuwe voorspellingen in 2022 uit op 8,1 procent. In 2023 moet de inflatie afzwakken tot 5,5 procent en in 2024 tot 2,3 procent.

In juni rekende de ECB voor 2022 nog op een inflatie van 6,8 procent en van 3,5 procent in 2023 en 2,1 procent in 2024.

Groei dit jaar hoger daarna fors omlaag

"Na het herstel in de eerste helft van 2022 duiden recente gegevens op een aanmerkelijke daling van de economische groei in het eurogebied. Naar verwachting zal de economie later dit jaar en in het eerste kwartaal van 2023 stagneren. De zeer hoge energieprijzen verminderen de koopkracht van de inkomens van mensen en hoewel de knelpunten bij de toelevering afnemen, zetten ze nog steeds een rem op de economische bedrijvigheid. Daarnaast drukken de ongunstige geopolitieke omstandigheden, met name de ongerechtvaardigde agressie van Rusland ten opzichte van Oekraïne, het vertrouwen onder bedrijven en consumenten", aldus de ECB.

Voor 2022 gaat de ECB nu uit van een groei van 3,1 procent, gevolgd door een groei van slechts 0,9 procent in 2023 en van 1,9 procent het jaar erna.

Bij de vorige ramingen rekende de centrale bank op een groei van 2,8 procent in 2022 en 2,1 procent in 2023 en 2024.

"Er is een bazooka afgevuurd door de ECB", oordeelde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade in een reactie, maar de markt rekende hier ook op. De euro staat evenwel nog steeds onder druk omdat "de huidige renteverhoging geen ultra agressieve monetair beleidskoers van de ECB stuurt", volgens Aslam.

De euro/dollar noteerde net voor het rentebesluit op 1,0021 en net daarna op 1,0005.

Om 14:45 uur geeft voorzitter Christine Lagarde een persconferentie.

Update: om nieuwe economische ramingen toe te voegen en analistencommentaar.