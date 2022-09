Beursblik: ECB gaat rente verder verhogen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zal zijn belangrijkste rentestanden donderdag verder verhogen, maar de vraag is met hoeveel: 50 of 75 basispunten.

"Groot of heel groot? Dat is de vraag waarmee de Europese Centrale Bank wordt geconfronteerd terwijl ze zich opmaakt voor een nieuwe renteverhoging", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

In juli verhoogde de ECB de rente voor het eerste in 11 jaar, toen gelijk met 50 basispunten. De depositorente staat daardoor nu op 0,00 procent, de beleidsrente op 0,50 procent en de strafrente op 0,75 procent. Met de verhoging van donderdag komt de depositorente voor het eerst sind 2014 weer boven nul.

Voor september rekende de markt aanvankelijk ook op 50 basispunten, maar diverse bestuursleden van de ECB hintten recent op een grotere rentestap.

Econoom Carsten Brzeski van ING rekent op een compromis tussen de duiven en haviken binnen de centrale bank, zodat de rente met "slechts" 50 basispunten wordt verhoogd.

Een verhoging van 75 punten is volgens Brzeski "een brug te ver" voor de duiven, hoewel de econoom dit ook weer niet compleet uitsluit.

Hewson van CMC wijst erop dat de ECB meer vrijheid heeft sinds het de forward guidance in juli heeft losgelaten.

Volgens marktanalist Bas van Geffen van Rabobank kan de ECB echter moeilijk achterblijven als de markt op een verhoging van meer dan 50 basispunten rekent. "Ze willen immers laten zien dat ze vastberaden zijn om de inflatie af te remmen, en dan wil je niet teleurstellen", aldus de marktanalist.

Inflatie afremmen

Dat de inflatie afgeremd moet worden, is duidelijk. In augustus stegen de consumentenprijzen in de eurozone met 9,1 procent. Nooit eerder was de inflatie zo hoog in de muntunie.

Wat vooral zorgwekkend is voor de ECB zijn de tekenen dat de inflatoire effecten van de energieschok zich blijven verbreden, volgens beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management.

Meer dan de helft van het inflatiemandje bevindt zich boven de 8 procent en de kerninflatie is opgelopen tot 4,3 procent, aldus Juvyns.

De ECB bevindt zich in een moeilijke positie, vindt de beleggingsstrateeg. Pogingen van regeringen om consumenten te beschermen tegen hogere energieprijzen kunnen betekenen dat het fiscale beleid en het monetaire beleid vanuit inflatieperspectief in tegengestelde richtingen werken. Als verdere fiscale stimuleringsmaatregelen een recessie moeten voorkomen, dan zou dit dus het risico vergroten dat de ECB de rente tot in 2023 moet blijven verhogen.

Econoom Brzeski van ING gelooft nog steeds niet dat agressieve renteverhogingen de inflatie in de eurozone echt kunnen laten afkoelen.

"De economie is verre van oververhit en zal bijna onvermijdelijk in een winterrecessie belanden, zelfs zonder verdere renteverhogingen", aldus de econoom, die een meer geleidelijke normalisering van het beleid logischer vindt.

Economen van abrdn stellen dat het erom hangt of de ECB de rente komende donderdag met 50 of 75 basispunten verhoogt. Hoe dan ook zal het tempo van de verhogingen daarna afnemen, met naar verwachting kleinere rentestappen in oktober en december, denkt de Britse vermogensbeheerder.

"Vooruitkijkend is het mogelijk dat de ECB de rente in oktober nogmaals zal verhogen", aldus Brzeski, maar het is lastig voor te stellen dat de centrale bank de rente daarna verder zal verhogen, gezien de verwachte winterrecessie in de eurozone.

De outlook voor 2023 is minder duidelijk en hangt af van hoe hevig een energiecrisis in Europa zal zijn. Abrdn rekent erop dat de ECB de pauzeknop zal indrukken op het moment dat de eurozone daadwerkelijk in een recessie zit.

De Europese Centrale Bank maakt het rentebesluit donderdag om 14:15 uur bekend, gevolgd door een toelichting van voorzitter Christine Lagarde om 14:45 uur.