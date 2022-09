Valuta: euro wacht op ECB Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag onder de dollar met deze week maar één belangrijk agendapunt in het vooruitzicht: het rentebesluit van de Europese Centrale Bank van aanstaande donderdag. "De markt heeft een verhoging met 75 basispunten voor circa 70 procent ingeprijsd", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Mocht donderdag de ECB het bij 50 basispunten houden, dan is een daling van de euro onder de 0,9900 dollar waarschijnlijk. Als het monetair orgaan voldoet aan de verwachtingen, en daarmee een behoorlijk hawkish signaal afgeeft, verwachten wij geen beweging in de eurokoers ten opzichte van de dollar", aldus Van der Meer. Ebury verwachtte vorige week nog een renteverhoging met 50 basispunten, maar stelde deze naar 75 basispunten bij na de publicatie van de inflatiedata van de eurozone over augustus, waaruit een inflatie op jaarbasis bleek van 9,1 procent. Voor vandaag verwacht Van der Meer geen al te grote verschuivingen, woensdag kan de markt nog reageren op het Beige Book van de Federal Reserve. De Reserve Bank of Australia verhoogde het maatgevende rentetarief voor de vierde achtereenvolgende keer met 50 basispunten naar 2,35 procent en gaf aan dat het einde van de verkrapping nog niet in zicht is, zonder zich dinsdag vast te leggen op een agenda voor de komende verhogingen. De Duitse fabrieksorders over juli vielen lager uit dan verwacht. Vanmiddag volgen in de tweede helft van de middag de twee inkoopmanagersindices voor de dienstensector van de Verenigde Staten over augustus van S&P Global en ISM. De euro noteerde dinsdag 0,1 procent hoger op 0,9945 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8601 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,4 procent en noteerde op 1,1564 dollar. De Australische dollar noteerde 0,5 procent lager op 0,6761 Amerikaanse dollar tegen 0,6796 Amerikaanse dollar vóór het rentebesluit van de RBA. Bron: ABM Financial News

