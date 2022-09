Beursupdate: AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef dinsdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur steeg de AEX 0,2 procent tot 675,47 punten.

"De AEX blijft strijden om de belangrijke steun op 680 punten", aldus analist Salah Bouhmidi van IG Nederland. "Tot nu toe hebben noch de stieren, noch de beren een duidelijke overwinning kunnen behalen in de strijd om dit belangrijke steunniveau."

Maar volgens beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx lijkt de AEX gisteren toch voorzichtig de eerste bodemsignalen te hebben gegeven. "De dieptepunten van vorige week werden nipt getest en vervolgens veerde de AEX stevig op", aldus Blekemolen. "Het is allemaal nog pril en daarom is een doorbraak boven de 680 punten nodig voor bevestiging."

In aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank aanstaande donderdag, nemen beleggers geen grote posities in, zo ziet investment manager Simon Wiersma van ING.

Volgens econoom Melanie Debono van Pantheon Macroeconomics zal het besluit van Rusland om de Nord Stream-pijplijn af te sluiten voor Europa tot een verdere stijging van de gasprijzen leiden, hetgeen suggereert dat de inflatie hoog blijft en dat de druk op het besteedbaar inkomen van consumenten aanhoudt.

"We verwachten een lichte recessie in Italië en een diepere in Duitsland, waardoor de gehele eurozone tegen het einde van het jaar technisch gezien in een recessie zit", aldus Debono. De markt gaat er volgens Debono van uit dat de rentes tegen december met 175 basispunten zijn verhoogd, startend met een verhoging van 75 basispunten aanstaande donderdag.

In Nederland maakte het CBS vanochtend bekend dat de consumentenprijzen in augustus op jaarbasis met 12,0 procent zijn gestegen, na een inflatie van 10,3 procent in juli. In juni was dit nog 8,6 procent. Hogere prijzen van energie zorgden vooral voor de inflatiestijging. Energie was in augustus 151 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juli was dit 108 procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9956. De olieprijzen stegen met ruim een procent tot krap 88 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Just Eat Takeaway aan kop met 2,2 procent koerswinst. Zakenbank Berenberg verhoogde het advies voor de maaltijdbezorger van Verkopen naar Houden. Shell sloot de rij met een verlies van 1,9 procent, nadat de energiereus maandag juist de sterkhouder was in een rode AEX.

In de AMX steeg AMG 0,8 procent. AMG sloot een driejarige overeenkomst voor de levering van lithiumhydroxide aan het Koreaanse EcoPro. Financiële details werden niet gegeven. Alfen won 3,0 procent en Inpost 3,2 procent. Corbion leverde juist 1,1 procent in.

In de AScX wonnen Kendrion & B&S ongeveer een procent. Pharming verloor krap twee procent.