Vlakke start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een neutrale opening tegemoet, nadat Wall Street maandag de deuren gesloten hield in verband met Labor Day.

Maandag startte de AEX de handelsweek nog met een verlies van 0,7 procent, nadat Rusland vrijdagavond bekend maakte de gaspijplijn Nordstream 1 stil te leggen. De hoofdindex beperkte dankzij onder meer Shell wel de verliezen ten opzichte van andere Europese hoofdbeurzen. In Frankfurt daalde de DAX index meer dan twee procent.

Sinds het neerzetten van de hoogste stand ooit door de Nederlandse TTF-future, de belangrijkste graadmeter voor de Europese gasprijzen, eind augustus op bijna 350 euro per megawattuur, daalden de gasprijzen scherp. Maandag steeg de future na het nieuws uit Rusland echter met ruim 14 procent naar ongeveer 245 euro. Vrijdag daalde de extreem volatiele future juist nog met bijna 12 procent.

Ondertussen vindt oliekartel OPEC de tijd rijp om de olieprijzen een duwtje te geven door te besluiten om de productie in oktober met 100.000 vaten per dag te verlagen. De G7 kwam vorige week juist nog met een plan voor een prijsplafond op Russische olie.

De reactie op de oliemarkten blijft evenwel bescheiden. De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend weliswaar twee procent hoger op 88,65 dollar, maar dat is nog altijd onder de ondergrens van 90 dollar die Saoedi-Arabië voor zichzelf hanteert.

De Aziatische aandelenmarkten hebben vanochtend moeite om richting te kiezen. Alleen de Shanghai Composite is met een winst van ruim 1 procent een positieve uitzondering.

De Australische Reserve Bank verhoogde vanochtend de beleidsrente voor de vierde keer met 50 basispunten, naar 2,35 procent. De centrale bank gaf ook al aan nieuwe stappen te blijven nemen om de monetaire omstandigheden verder te normaliseren. Dit alles om de inflatie weer terug te krijgen in de bandbreedte van 2 tot 3 procent.

De bank verwacht dat de inflatie in eigen land de komende maanden nog verder oploopt en later dit jaar een top op 7,75 procent vormt, om daarna via een niveau van boven de 4 procent in 2023 terug te vallen naar 3 procent in 2024.

In Nederland maakte het CBS vanochtend bekend dat de consumentenprijzen in augustus op jaarbasis met 12,0 procent zijn gestegen, na een inflatie van 10,3 procent in juli. In juni was dit nog 8,6 procent. Hogere prijzen van energie zorgden vooral voor de inflatiestijging. Energie was in augustus 151 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juli was dit 108 procent.

Bedrijfsnieuws

Zakenbank Berenberg verhoogde het advies voor maaltijdbezorger Just Eat Takeaway van Verkopen naar Houden. Het koersdoel bleef daarbij gehandhaafd op 16,30 euro.

ABN AMRO heeft de compensatieregeling voor doorlopend consumptief krediet aangepast en houdt nu ook rekening met het rente-op-rente effect, conform de uitspraak van het Kifid. ABN AMRO treft een extra voorziening van circa 120 miljoen euro.

AMG sloot een driejarige overeenkomst voor de levering van lithiumhydroxide aan het Koreaanse EcoPro. Financiële details werden niet geggeven.

Slotstanden Wall Street van vrijdag

De S&P 500 daalde vrijdag 1,1 procent op 3.924,26 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent en eindigde op 31.318,44 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent in de min bij een stand van 11.630,86 punten.