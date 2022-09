ABN Amro past compensatieregeling doorlopend krediet aan Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft de compensatieregeling voor doorlopend consumptief krediet aangepast. Dit maakte de bank dinsdag bekend. Gedupeerden krijgen nu ook compensatie voor rente-op-rente. "Dit hebben we besloten na een uitspraak van de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening op 10 augustus 2022", lichtte de bank toe. "Bij het berekenen van de compensatie voor te veel betaalde rente op doorlopend krediet moet ABN AMRO wel rekening houden met het zogenoemde rente-over-rente-effect", oordeelde het Kifid toen. Vorige week meldde ING al dit ook te gaan doen, wat een extra voorziening van 75 miljoen euro voor de bank met zich meebracht. ABN AMRO treft een extra voorziening van circa 120 miljoen euro. Dit wordt verantwoord in de cijfers over het derde kwartaal. Bron: ABM Financial News

