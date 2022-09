Instagram krijgt miljoenenboete voor schenden privacy kinderen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) Instagram heeft van de Ierse toezichthouder een boete van 405 miljoen euro gekregen voor het onzorgvuldig omgaan met gegevens van kinderen. Dit bleek maandagavond. Volgens de Ierse Data Protection Commission zouden kinderen die overstapten op een bedrijfsaccount onbewust meer persoonlijke informatie publiek delen dan bij een persoonlijk account. Volledige details over de beslissing worden volgende week bekendgemaakt. Volgens moederbedrijf Meta heeft de boete betrekking op oude instellingen die een jaar geleden werden bijgewerkt. Daarom wil het bedrijf de boete aanvechten. Bron: ABM Financial News

