Berenberg haalt Just Eat Takeaway van verkooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Berenberg heeft dinsdag het advies voor maaltijdbezorger Just Eat Takeaway verhoogd van Verkopen naar Houden. Het koersdoel bleef daarbij gehandhaafd op 16,30 euro. De analisten benadrukken dat het aandeel een stuk slechter heeft gepresteerd dan de markt in het algemeen en sectorgenoten zoals Deliveroo and Delivery Hero in het bijzonder. Die twee hebben bij de zakenbank nog altijd een streepje voor. Door de flinke daling op de beurs is de waardering van de Amsterdamse maaltijdbezorger nu wel "een stuk redelijker". Berenberg voorziet dat het moeilijk wordt om de prestaties van zijn Amerikaanse bezorgdienst GrubHub aan te jagen, en dat het restaurantaanbod van Just Eat de onderneming extra kwetsbaar maakt voor een daling van de koopkracht. Just Eat is meer gericht op de massa, die onder meer door de hoge energieprijzen minder te besteden heeft. Sectorgenoot Deliveroo staat er beter voor doordat zij zich meer richten op het premium-segment, meent Berenberg. De grootste zorg van Berenberg, de herfinanciering van schulden, is ondertussen wel aangepakt met de verkoop van het belang in het Zuid-Amerikaanse iFood, tegen een waardering "die sommige beleggers waarschijnlijk heeft teleurgesteld". Volgend jaar zal de maaltijdbezorger een positieve EBITDA weten te realiseren, zo verwacht de zakenbank. Maar daarmee loopt Just Eat nog altijd wat achter op zijn concurrenten. Het aandeel Just Eat Takeaway sloot maandag op een lager Damrak 4 procent in het rood op 15,87 euro. Bron: ABM Financial News

