AMG sluit driejarige lithiumovereenkomst met EcoPro

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft een driejarige overeenkomst gesloten voor de levering van lithiumhydroxide aan het Koreaanse EcoPro. Dit maakte AMG dinsdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. De lithiumhydroxide wordt geleverd vanuit een faciliteit van AMG in het Duitse Bitterfeld-Wolfen, die momenteel gebouwd wordt en in het derde kwartaal van 2023 operationeel moet zijn. AMG levert 5.000 ton lithiumhydroxide voor batterijen per jaar aan EcoPro in Hongarije. In het contract is een optie opgenomen zodat EcoPro uiteindelijk meer lithiumhydroxide kan afnemen. De eerste leveringen vinden eind 2023 plaats en zullen in 2024 op een regelmatige basis worden geleverd. AMG verwacht in een eerste fase 20.000 ton aan lithiumhydroxide per jaar te kunnen produceren in Bitterfeld-Wolfen. Uiteindelijk moet de productiecapaciteit worden opgevoerd tot 100.000 ton per jaar. Bron: ABM Financial News

