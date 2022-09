Centrale bank Australie verhoogt rente voor vierde keer met 50 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft de beleidsrente voor de vierde keer met 50 basispunten verhoogd, naar 2,35 procent. Dit bleek dinsdag uit het laatste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia. De centrale bank gaf ook aan nieuwe stappen te nemen om de monetaire omstandigheden verder te normaliseren. Bij de vorige beleidsvergaderingen in augustus, juli en juni ging de rente ook al met 50 basispunten omhoog, en in mei met 25 basispunten. Dit alles om de inflatie weer terug te krijgen in de bandbreedte van 2 tot 3 procent. De RBA verwacht de komende maanden de rente verder te verhogen, maar stelde ook dat dit niet in steen gebeiteld is. De bank sprak van tal van obstakels en wees op de verminderde vooruitzichten voor de mondiale economie, monetaire verkrapping, de oorlog in Oekraïne en de coronamaatregelen in China. De bank verwacht dat de inflatie in eigen land de komende maanden nog verder oploopt door een krachtige vraag, tekorten op de arbeidsmarkt en gebrek aan capaciteit in sommige sectoren. De verwachting van de bank is nog altijd dat de inflatie later dit jaar een top op 7,75 procent vormt, om daarna via een niveau van boven de 4 procent in 2023 terug te vallen naar 3 procent in 2024. Ondertussen ontwikkelt de economie van het land zich solide, aldus de bank, vooral door een hoge handelsactiviteit. De werkloosheid kwam in juli uit op 3,4 procent, het laagste peil in bijna 50 jaar. De RBA zag dinsdag een belangrijk risico in de uitgaven van huishoudens, gezien de inflatie en oplopende rentestanden. In aansluiting daarop wees de bank op het gedaalde consumentenvertrouwen en de daling van huizenprijzen. Bron: ABM Financial News

