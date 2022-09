Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een min of meer vlakke opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 15 punten voor de Duitse DAX en een min van 8 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 10 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag overwegend lager geëindigd.

Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx wees op het nieuws van voor het weekend dat Rusland zijn belangrijkste gaspijpleiding naar Europa voor onbepaalde tijd afsluit. De gasprijzen schoten maandag omhoog, terwijl de euro/dollar verder onder druk kwam.

"Er is grote vrees dat de toevoer naar Europa nog verder stil valt. Het stopzetten van leveringen via Nord Stream 1 is ronduit negatief voor de (Duitse) economische groei. Vooral het groeiperspectief voor 2023 komt hierdoor zwaar onder druk", aldus Jack Horvest, investment specialist bij Van Lanschot Kempen.

Duitsland kondigde dit weekend een inflatiesteunpakket aan van 65 miljard euro, maar econoom Carsten Brzeski van ING denkt niet dit "voldoende is om een recessie te voorkomen."

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Europese dienstensector in augustus is gekrompen. De inkoopmanagersindex kwam uit op 49,8 tegen 51,2 in juli. Daarmee noteert de index op het laagste niveau in bijna anderhalf jaar.

Econoom Chris Williamson van Markit waarschuwt dat de hernieuwde krimp wijst op een zwakke vraag, met lagere nieuwe orders voor de tweede maand op rij. "Een tweede maand van verslechterde omstandigheden voor bedrijven in de eurozone draagt bij aan de waarschijnlijkheid dat het bruto binnenlands product in het derde kwartaal zal krimpen. In augustus daalde de productie in een versneld tempo, met bedrijven en huishoudens die hun uitgaven terugschroeven, terwijl de inflatie sterk is gestegen en de economische vooruitzichten onzekerder worden."

Verder richten beleggers hun aandacht ook het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, dat voor donderdag op de agenda staat. De vraag is wat de bank zal besluiten met het oog op een renteverhoging. Er wordt gemikt op een verhoging tussen de 50 en 75 basispunten.

Brzeski van ING rekent op een compromis tussen de duiven en haviken binnen de centrale bank, zodat de rente met "slechts" 50 basispunten wordt verhoogd.

Een verhoging van 75 punten is volgens Brzeski "een brug te ver" voor de duiven, hoewel de econoom dit niet compleet uitsluit.

Het Britse pond steeg ten opzichte van de euro, nadat bekend werd dat Liz Truss de nieuwe Britse premier is. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade moet Truss "haar woorden in daden omzetten om de ongekende crisis in het VK aan te pakken."

Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal heeft twee fabrieken in Duitsland gesloten vanwege de sterk gestegen energiekosten. Het aandeel leverde ruim 3 procent in, terwijl sectorgenoot Aperam meer dan 4 procent daalde.

UBS heeft maandag het advies voor Philips verhoogd van Verkopen naar Neutraal en het koersdoel ging van 16,00 naar 16,40 euro. Na een neerwaartse bijstelling van de consensus met circa 20 procent voor dit jaar en een forse daling van het aandeel Philips, zijn veel onzekerheden inmiddels ingeprijsd, aldus UBS. Het aandeel Philips steeg bijna 3 procent in Amsterdam.

Volkswagen en zijn grootste aandeelhouder Porsche Automobil Holding komen maandag bijeen om de volgende stappen in de geplande beursgang van sportwagenmaker Porsche AG te bespreken. Dit meldde de Wall Street Journal zaterdag. Het aandeel Volkswagen daalde bijna 4 procent, terwijl Porsche Automobil Holding 4,5 procent verloor.

Uniper heeft een overeenkomst gesloten met Woodside Energy Trading Singapore, waarbij Woodside aardgas gaat leveren aan Duitsland en Europa, vanaf januari 2023. Het aandeel Uniper daalde maandag 11 procent, nadat voor het weekend bekend werd dat Rusland de Nord Stream 1-pijpleiding die aardgas vervoert naar Europa, voorlopig dichthoudt.

In Frankfurt waren er nauwelijks stijgers. E.ON wist een procent te winnen. Mercedes-Benz leverde bijna 7 procent in.

In Parijs deed TotalEnergies goede zaken, met een plus van ruim 3 procent. Stellantis en Renault verloren zo'n 5 tot 5,5 procent. Ook elders deden energiereuzen goede zaken. In Amsterdam won Shell 1,5 procent en in Londen steeg BP ruim 2 procent.

Euro STOXX 50 3.490,01 (-1,5%)

STOXX Europe 600 413,59 (-0,6%)

DAX 12.760,78 (-2,2%)

CAC 40 6.093,22 (-1,2%)

FTSE 100 7.287,43 (+0,1%)

SMI 10.819,54 (-0,7%)

AEX 674,12 (-0,7%)

BEL 20 3.567,72 (-1,3%)

FTSE MIB 21.480,19 (-2,0%)

IBEX 35 7.862,70 (-0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een licht hogere opening tegemoet. Wall Street was maandag gesloten vanwege Labor Day in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geëindigd. Veel aandacht ging toen uit naar het Amerikaanse banenrapport. In augustus kwamen er 315.000 banen bij, waar de markt rekende op 318.000 banen. De werkloosheid kwam uit op 3,7 procent, tegen een verwachte 3,5 procent. Het gemiddeld uurloon steeg op jaarbasis met 5,2 procent tot 32,36 dollar. De arbeidsparticipatie kwam uit op 62,4 procent.

Marktanalist Salah Bouhmidi van IG denkt de aanhoudend sterke arbeidsmarkt reden is voor de Fed om de "de rente tijdens de volgende bijeenkomst met 75 basispunten te verhogen. Dit zou de druk op de aandelenmarkten later in de maand kunnen opvoeren", waarschuwde hij.

Een meerderheid van de markt rekent volgens de FedWatch Tool nog altijd op een verhoging van 75 basispunten.

De oliemarkten kunnen pas dinsdag echt reageren op het besluit van OPEC+ op maandag om de olieproductie in oktober met 100.000 vaten per dag te verlagen. Maandag was er alleen elektronische handel vanwege Labor Day.

Het cijferseizoen is nagenoeg voorbij. Onder meer GameStop, FuelCell en Kroger openen later deze week nog wel de boeken. Apple onthult woensdag naar verwachting de nieuwe iPhone.

Qua bedrijfsnieuws zal er dinsdag vermoedelijk aandacht zijn voor Bed Bath & Beyond. Afgelopen weekend werd bekend dat CFO Gustavo Arnal vrijdag is overleden, vermoedelijk door zelfmoord met een val van een wolkenkrabber in Manhattan. Bed Bath & Beyond kondigde vorige week een grote reorganisatie aan. Ongeveer 20 procent van de winkels wordt gesloten.

S&P 500 index 3.924,26 (-1,1% - slotstand vrijdag)

Dow Jones index 31.318,44 (-1,1% - slotstand vrijdag)

Nasdaq Composite 11.630,86 (-1,3% - slotstand vrijdag)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren dinsdag overwegend vlak tot hoger.

Nikkei 225 27.637,46 (+0,1%)

Shanghai Composite 3.232,24 (+1,0%)

Hang Seng 19.156,22 (-0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 0,9944. Maandagavond noteerde het muntpaar op 0,9921.

USD/JPY Yen 140,93

EUR/USD Euro 0,9944

EUR/JPY Yen 140,14

MACRO-AGENDA:

06:30 Inflatie - Augustus (NL)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

08:00 Fabrieksorders - Juli (Dld)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Augustus (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten