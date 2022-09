Inflatie in Nederland naar 12 procent

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in augustus nog verder gestegen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 12,0 procent op jaarbasis, na een inflatie van 10,3 procent in juli. In juni was dit nog 8,6 procent.

Hogere prijzen van energie zorgden voor de inflatiestijging. Energie was in augustus 151 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juli was dit 108 procent.

Energie levert momenteel een belangrijke bijdrage aan de totale inflatie. De prijsontwikkeling van energie wordt door het CBS gemeten op basis van nieuwe contracten. Het CBS onderzoekt of een andere methode een betere weergave van de werkelijkheid kan geven.

Maar ook voedingsmiddelen stuwden de inflatie. Voeding was in augustus 13,1 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In juli was de prijsstijging op jaarbasis 12,3 procent. Met name de pastaproducten droegen bij aan deze ontwikkeling.

Naast voeding zorgde ook de prijsontwikkeling van kleding voor een stijging van de inflatie.

De prijsstijging op jaarbasis van motorbrandstoffen was in augustus lager dan in juli. Motorbrandstoffen waren in augustus 16,7 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juli was de prijsstijging op jaarbasis nog 24,6 procent.

Het CBS publiceert sinds 1996 twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en een op basis van de geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HICP). Volgens de HICP was de inflatie in augustus 13,7 procent en in juli 11,6 procent. De inflatie in de eurozone nam toe van 8,9 procent in juli naar 9,1 procent in augustus.