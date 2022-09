EU heeft minder vertrouwen in snelle atoomdeal Iran - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie heeft een stuk minder vertrouwen in een nieuwe atoomdeal met Iran. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van uitspraken van Josep Borrell, de huidige hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. "Ik heb vandaag minder vertrouwen dan 28 uur geleden" in het proces, zei Borrell maandag in Brussel. Als de partijen niet naar elkaar toe bewegen, dan "komt het hele proces in gevaar." Als het doel is om snel een deal te sluiten, gaat dat niet gebeuren," aldus de topdiplomaat. De Verenigde Staten, EU en andere mogendheden onderhandelen al meer dan een jaar met Iran om een ??nucleair akkoord uit 2015 nieuw leven in te blazen. Een dergelijke deal zou de olieprijzen kunnen drukken, omdat Iran zo de productie weer op kan voeren. Speculatie over een op handen zijnde deal zette de olieprijzen recent al onder druk. De opmerkingen van Borrell sluiten aan bij die van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, dat vorige week zei dat de reactie van Iran op een recent EU-voorstel "niet constructief" was. Bron: ABM Financial News

