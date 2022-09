Decraene wordt topman Rabobank Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Rabobank

(ABM FN-Dow Jones) De raad van commissarissen van Rabobank heeft Stefaan Decraene benoemd tot voorzitter van de groepsdirectie voor een termijn van vier jaar. Dit maakte de bank maandag bekend. Decraene volgt hij Wiebe Draijer op, die zoals eerder aangekondigd stopt per 1 oktober 2022 na afronding van zijn tweede termijn. De benoeming van Decraene is onderhevig aan goedkeuring van toezichthouders en advies van medezeggenschapsorganen. "Decraene zal in het najaar van 2022 starten, zodra zijn huidige werkzaamheden zijn afgerond. CFO en lid van de groepsdirectie Bas Brouwers neemt het voorzitterschap ad interim waar", aldus Rabobank. Decraene was eerder onder meer CEO van Dexia Bank België en lid van het Executive Committee van BNP Paribas. Bron: ABM Financial News

