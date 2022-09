Zwaargewicht Shell beperkt schade AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag duidelijk lager geëindigd. Op een slot van 674,12 punten verloor de AEX 0,7 procent.

Daarmee wist het Damrak wel de schade te beperken ten opzichte van de meeste Europese beurzen, geholpen door zwaargewicht Shell, dat profiteerde van de hogere olieprijzen.

WTI-olie kost maandag ruim 90 dollar per vat en is daarmee bijna 4 procent duurder dan vrijdag. OPEC+ maakte vandaag bekend dat het de olieproductie in oktober met 100.000 vaten per dag zal verlagen.

Verder steeg de Europese gasprijs met x procent, nadat Rusland voor het weekend aankondigde dat de belangrijke Nord Stream 1-pijpleiding voorlopig dicht blijft.

"Hoe dichter de winter nadert, hoe meer de Europese energiecrisis om zich heen grijpt", aldus marktstrateeg Salah Bouhmidi van IG.

"Er is grote vrees dat de toevoer naar Europa nog verder stil valt. Het stopzetten van leveringen via Nord Stream 1 is ronduit negatief voor de (Duitse) economische groei. Vooral het groeiperspectief voor 2023 komt hierdoor zwaar onder druk", voegde Jack Horvest, investment specialist bij Van Lanschot Kempen toe.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Europese dienstensector in augustus is gekrompen. De inkoopmanagersindex kwam uit op 49,8 tegen 51,2 in juli. Daarmee noteert de index op het laagste niveau in bijna anderhalf jaar.

"Een tweede maand van verslechterde omstandigheden voor bedrijven in de eurozone draagt bij aan de waarschijnlijkheid dat het bruto binnenlands product in het derde kwartaal zal krimpen. In augustus daalde de productie in een versneld tempo, met bedrijven en huishoudens die hun uitgaven terugschroeven, terwijl de inflatie sterk is gestegen en de economische vooruitzichten onzekerder worden", aldus econoom Chris Williamson van S&P Global.

Verder richten beleggers hun aandacht ook het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, dat voor donderdag op de agenda staat. De vraag is wat de bank zal besluiten met het oog op een renteverhoging. Er wordt gemikt op een verhoging tussen de 50 en 75 basispunten.

Econoom Carsten Brzeski van ING rekent op een compromis tussen de duiven en haviken binnen de centrale bank, zodat de rente met "slechts" 50 basispunten wordt verhoogd.

Een verhoging van 75 punten is volgens Brzeski "een brug te ver" voor de duiven, hoewel de econoom dit niet volledig durft uit te sluiten. In de markt gaan de meeste analisten wel uit van een verhoging met 75 punten.

De euro/dollar handelt rond het slot in Amsterdam op 0,9921.

Stijgers en dalers

UBS heeft maandag het advies voor Philips verhoogd van Verkopen naar Neutraal en het koersdoel ging van 16,00 naar 16,40 euro. Na een neerwaartse bijstelling van de consensus met circa 20 procent voor dit jaar en een forse daling van het aandeel Philips, zijn veel onzekerheden inmiddels ingeprijsd, aldus UBS. Het aandeel Philips steeg bijna 3 procent en ging daarmee aan kop in de AEX. Shell volgde met een plus van ruim 1,5 procent.

Hekkensluiter was Just Eat Takeaway, dat 4,0 procent verloor. ING en AkzoNobel daalden net iets minder hard.

ArcelorMittal heeft twee fabrieken in Duitsland gesloten vanwege de sterk gestegen energiekosten. Het aandeel leverde ruim 3 procent in, terwijl sectorgenoot Aperam in de Midkap ruim 4 procent daalde.

OCI deed wel goede zaken in de AMX en ging aan kop met een plus van bijna 1,5 procent. Verder waren de winsten zeer bescheiden. Basic-Fit sloot de rij met een verlies van bijna 4,5 procent.

In de AScX wist BAM nog een procent te winnen, maar waren de plussen verder weinig overtuigend. Pharming was de sterkste daler in de AScX en verloor 6,5 procent. Fastned en Ebusco leverden 4 tot 5,5 procent in. Ebusco kreeg een verkoopadvies van ABN AMRO. "Hoewel we erg geloven in de potentie van Ebusco's producten en de markt voor elektrische bussen, gaat de consensus uit van een onrealistisch, optimistisch scenario", aldus analist Eric Wilmer.

Wall Street

Wall Street is maandag gesloten vanwege de viering van Labor Day in de Verenigde Staten.