Wall Street blijft gesloten vanwege Labor Day Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street blijft maandag gesloten vanwege Labor Day, nadat de Amerikaanse beurzen vrijdag met stevige verliezen het weekend ingingen. Waar in Azië en Europa vanochtend de inkoopmanagersindices voor de dienstensector op de rol stonden, moet voor die uit de VS tot morgen worden gewacht. Wel vergadert OPEC+ vandaag. Het kartel en diens partnerlanden hebben besloten tot een kleine outputverlaging van 100.000 vaten per dag. Op weekbasis verloor WTI vorige week nog circa 7 procent, maar maandag noteren de oliefutures tot bijna 4 procent hoger. Ondertussen loopt de gasprijs in Europa fors op, nu Gazprom de levering aan Europa via Nord Stream 1 niet heeft hervat. "Het stopzetten van de gasleveringen van Rusland aan Duitsland en de rest van de Europese Unie versterkt het al hoge stressniveau van beleggers", aldus analisten van SEB. Steeds meer grote bedrijven sluiten hun fabrieken omdat de energie simpelweg te duur is geworden. Zo deed ArcelorMittal twee staalfabrieken in Duitsland op slot. Inmiddels zakte de euro maandag weg tot het laagste niveau ten opzichte van de dollar in 20 jaar tijd, onder de 0,99. De euro/dollar staat inmiddels weer op 0,9925. Veel bedrijfsnieuws is er vandaag niet. Wel werd bekend dat de CFO van Bed Bath & Beyond vrijdag is overleden. Onderzoekers van de stad New York hebben geconcludeerd dat het om zelfmoord gaat. Gustavo Arnal werd gevonden onderaan de wolkenkrabber in New York waar hij woonde. Bed Bath & Beyond kondigde vorige week een grote reorganisatie aan. Ongeveer 20 procent van de winkels wordt gesloten. Slotstanden De Dow Jones index sloot vrijdag 1,1 procent lager op 31.318,44 punten. De breder samengestelde S&P 500 index leverde ook 1,1 procent in, op 3.924,26 punten en de Nasdaq daalde 1,3 procent tot 11.630,86 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.