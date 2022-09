Liz Truss nieuwe Britse premier Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Liz Truss wordt de nieuwe Britse premier, na een race tegen Rishi Sunak die al enige tijd gelopen was en beurshandelaren al meer aandacht besteedden aan de toespraken en mogelijk beleidsplannen van Truss. Dat stelde analist Naeem Aslam van Avatrade in een commentaar. Nu zal Truss haar woorden in daden moeten omzetten en de ongekende crisis in het Verenigd Koninkrijk aanpakken. De nieuwe premier heeft zich al sterk uitgelaten over de dalende koopkracht van huishoudens. "Ongekende tijden vragen om ongekende stappen van haar, en als ze daar niet in slaagt zal de situatie voor het VK alleen maar erger worden." Valutahandelaren weten dat er geen toverpil is, en dat kandidaten vaak meer beloven dan ze kunnen waarmaken. Toch is er hoop dat er een gepast niveau van steun voor de hoge inflatie en dure energie zal worden aangekondigd en spoedig in werking wordt gesteld. "Dat helpt het pond sterling vandaag", aldus Aslam. Het Britse pond sterkte aan na de aankondiging, van een dieptepunt rond 0,867 pond voor het weekend tot 0,862 pond voor een euro maandagmiddag. Bron: ABM Financial News

